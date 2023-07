Einschränkungen am Zeisigweg ab Montag

Teilen

Im Zeisigweg soll eine Stromhauptversorgungsleitung erneuert werden, daher kann es in den kommenden Monaten zeitweise zu Verkehrsbehinderungen kommen. (Symbolbild) © Andrea Vollmert

Im Bereich „Zeisigweg“ kann es in den kommenden Monaten zeitweise zu Verkehrsbehinderungen kommen: Am Montag, 3. Juli, beginnt Enervie Vernetzt mit Tiefbauarbeiten in diesem Bereich.

Halver - Hintergrund ist laut einer Mitteilung die Erneuerung einer Stromhauptversorgungsleitung. „Damit bringt Enervie Vernetzt das Stromnetz vor Ort auf den neuesten technischen Stand und gewährleistet weiterhin eine sichere und zuverlässige Versorgung in der gewohnt hohen Qualität“, heißt es vom Unternehmen.

Erneuerung der Versorgungsleitungen

Konkret wird Enervie Vernetzt im Zeisigweg auf einer Gesamtlänge von etwa 180 Metern die Stromhauptversorgungsleitung für die Mittel- und Niederspannung in offener Tiefbauweise neu verlegen. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Anfang September 2023 andauern. Anschließend führen die Stadtwerke Halver die Erneuerung von Wasserversorgungsleitungen durch. Abgeschlossen werden die Maßnahmen durch Straßenbauarbeiten der Stadt Halver zur Deckensanierung. Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass im Baustellenbereich ein generelles Parkverbot gilt. Da auch im Straßenbereich gearbeitet wird, ist eine Teilsperrung des Zeisigwegs notwendig. Hierdurch kann es insbesondere werktags zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen kommen. Enervie Vernetzt und das ausführende Tiefbauunternehmen bitten schon jetzt um Verständnis für mögliche Behinderungen und Einschränkungen im Zuge der Arbeiten. Weitere Informationen zu dieser und weiteren Baumaßnahmen im Netzgebiet finden Interessierte im „Baustellenfinder“ der Enervie Vernetzt unter www.enervie-vernetzt.de.