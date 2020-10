„Einschläge kommen näher“ - Stadt kontrolliert mehr

Die Corona-Zahlen steigern immer weiter an. In Halver gibt es Neuigkeiten beim Ordnungsamt.

Halver – „Die Einschläge kommen näher“, sagt Bürgermeister Michael Brosch angesichts anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen in Kreis und Stadt, aber auch mit Blick auf die Belegschaft im Rathaus, wo das Coronavirus angekommen sei. Nähere Angaben wolle er dazu aber nicht machen im Hinblick auf datenschutzrechtliche Belange.

Als sinnvoll habe sich aber bereits am vergangenen Wochenende die Verstärkung der Kontrolltätigkeit im Stadtgebiet in der Gastronomie und weiteren Bereichen erwiesen. Es habe „durchaus Sachverhalte gegeben, zu denen wir jetzt Anhörungen verschicken“, so Brosch auf unsere Nachfrage.

Mangelnde Infos sind keine Ausrede

Die Verfahren könnten am Ende auch mit der Verhängung von Bußgeldern verbunden sein – das gelte beispielsweise für den Umgang mit den Erfassungsbögen, die Maskenpflicht auch beim Bedienpersonal und die Einhaltung der Sperrstunde. „Die Betreiber müssen ein Gefühl dafür bekommen, dass sich das in eine andere Richtung entwickelt.“ Auf einen mangelnden Informationsstand könne sich niemand mehr berufen – insbesondere dann nicht, wenn bei ähnlich gelagerten Sachverhalten bereits Hinweise ergangen seien.

Um die Kontrolltätigkeit aufrechtzuerhalten und möglicherweise zu verstärken, hat das Rathaus auch wie angekündigt personell reagiert. Ab dem 15. November werde ein zusätzlicher Mitarbeiter das Ordnungsamt verstärken.