Einsatz der Feuerwehr: Autos stehen in Flammen - Polizei ermittelt

Großer Brand in Gewerbegebiet

Großes Feuer: Zwei Autos sind in Oeckinghausen abgebrannt.

Bereits von Weitem sahen die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr in der Nacht zu Samstag ein Feuer. In Oeckinghausen brannten zwei Fahrzeuge in voller Ausdehnung.