Wenn‘s was auf den Tisch gibt, sind sie fleißig

Von: Ursula Dettlaff

Teilen

Einmal im Monat sorgen die Helfer im evangelischen Gemeindehaus für Leckeres. © Dettlaff-Rietz, Ursula

Wenn die Gemeinde zum Mittagstisch einlädt, geht es nicht nur ums Essen.

Halver - Knapp 50 Personen nahmen am Mittwoch die Einladung der Evangelischen Kirchengemeinde Halver zum Gemeindemittagstisch an. Ein Ergebnis, über das sich Gemeindepädagoge Karsten Drescher und das Küchenteam riesig freuten. Diesmal standen eine Erbsensuppe und Gemüsesuppe sowie ein Nachtisch auf der Speisekarte.

Die richtigen Mengen einzukaufen, sei nicht schwierig, sagte Gisela Dreschel vom Küchenteam. „Man weiß ja, was man für vier Personen braucht. Die Mengen muss man nur entsprechend hochrechnen“, sagte sie. Um 9 Uhr begann das Küchenteam an diesem Tag mit den Vorbereitungen. Als alle Zutaten geschnippelt waren und in den Töpfen köchelten, setzte sich das Team zusammen. „Das machen wir immer so. Wir reden ein bisschen und trinken Kaffee“, erzählte Gisela Dreschel. „Ich muss immer die Suppe abschmecken“, sagte sie. Das habe sich irgendwann so eingespielt.



Allzu viel Zeit bleibt aber nicht, denn: Um 12 Uhr muss alles fertig sein. Da saßen die Gäste bereits an hübsch gedeckten Tischen und plauderten angeregt miteinander. Gemeindepädagoge Karsten Drescher begrüßte die Anwesenden und gab mit einem Zitat einen Impuls: „Freue dich, wenn du einen Glückstag hast. Wenn du einen Unglückstag hast, denke daran: Gott schickt dir beide, und du weißt nicht, was als Nächstes kommt.“ Glückliche Tage, so Drescher, seien Geschenke Gottes. Mit Glück solle man nicht übermütig werden, sondern es mit anderen teilen. Im umgekehrten Fall solle man sich von anderen helfen lassen. „Beides kann dankbar machen“, erklärte Karsten Drescher, der seinerseits großes Glück an diesem Tag empfand: „Ich find‘s einfach schön, dass wir hier zusammen sein können.“



Nächster Termin

Der Gemeindemittagstisch findet immer am dritten Mittwoch im Monat statt, das nächste Mal also am 15. März. Dann gibt´s Möhreneintopf mit Fleischklößchen