"Einkaufstaxi" für Oberbrügge": Drei Fahrer, keine Gäste

Halver - Drei freiwillige Fahrer und Helfer hat Kristian Hamm für ein „Einkaufstaxi“ für Oberbrügge gefunden – allerdings bislang keinen Fahrgast.

Tanja Seidler, die selbst in Oberbrügge wohnt, Lothar Nöll und Karin Rust aus Halver haben sich bereit erklärt, älteren und weniger mobilen Oberbrüggern jeweils mittwochs beim Einkauf zu helfen, sie zu begleiten und vielleicht auch auf einen Kaffee mit ihnen einzukehren.

Ein wenig enttäuscht zeigte sich gestern Tanja Seidler, die sich auf den Aufruf Hamms spontan gemeldet hatte und bereit war, sich als Helferin und Fahrerin zur Verfügung zu stellen.

Das Angebot ist für die Nutzer übrigens kostenfrei. Wer will, könne sich allerdings mit einer Spende an der Initiative beteiligen, die in Oberbrügge auf verschiedenen Feldern gestartet wurde.

Hamm rechnet damit, dass das Projekt Dorfladen im Spätsommer an den Start gehen könnte. Noch im Mai oder Juni soll ein Bestellservice in Kooperation mit Edeka-Offermann in Kreuzberg in Betrieb gehen, so die Planung, die ursprünglich vom Demenz-Kompetenz-Zentrum haus Waldfrieden ausgeht und mittelfristig in den Verein Sentiris münden soll.

Das Vorhaben in Oberbrügge wird gefördert aus Mitteln des Leader-Programms und unterstützt durch die Stadt Halver.

Das Einkaufstaxi für Senioren ist telefonisch erreichbar unter 0 23 53 / 6 66 11 94.