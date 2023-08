In Halver bekommt jeder Baum seine Nummer

Von: Carolina Ludwig

Eine Nummer pro Baum: Die Bäume zwischen dem Rathaus und dem Spielplatz sind jetzt mit kleinen Plaketten versehen. So können die Pflege und Kontrolle der Bäume leichter koordiniert und in Auftrag gegeben werden. © Ludwig

Die dritte Buche auf der linken Seite stadtauswärts – damit solche Beschreibungen in Zukunft der Vergangenheit angehören, lässt die Stadt Halver aktuell ein digitales Baumkataster erstellen. Jeder Baum im Stadtgebiet soll dabei eine Nummer erhalten.

Halver – Vor vielen Jahren sei Halver bereits von dem Landvermessungs-Unternehmen Hansa Luftbild überflogen worden. Damals seien 5000 Punkte gesetzt worden, jeder von ihnen sollte einen Baum markieren. Im vergangenen Jahr wurde dann ein Sachverständigenbüro beauftragt, sich all diese Punkte genauer anzuschauen. „Sofern das ein Baum war, ist er auch als Baum erfasst worden“, erklärt Klaus Ostermann, Leiter des Bauhofs Halver. 3000 Punkte wurden 2022 abgearbeitet, in diesem Jahr sollten die restlichen 2000 folgen. „Das Büro müsste in den letzten Zügen sein“, verrät Ostermann.

Gründe für diesen Aufwand gibt es einige, wie er erklärt: „So weiß man genau, was für einen Baumbestand man hat, wie viele das sind und wie der Gesundheitszustand der Bäume ist.“ Auch gegenüber der Versicherung müsse man nachweisen, dass die einzelnen Bäume regelmäßig kontrolliert werden. „Das geht im Prinzip nur noch über ein Baumkataster, wo jeder kontrollierte Baum eingetragen wird“, sagt der Bauhofleiter.

Einige Bäume sind längst Geschichte

Dass mit der Überprüfung der 5000 Punkte alle Bäume erfasst sind, bedeutet das allerdings nicht. „Das Bild wurde vor dem Bau des Fachmarktzentrums aufgenommen“, erklärt Ostermann. Bäume, die es damals gab, sind teilweise schon längst verschwunden, vielleicht sind an anderer Stelle neue gepflanzt worden. Oder es wurden einige bei der Auswertung des Luftbildes übersehen. Für den Bauhof Halver bedeutet das noch ein wenig extra Arbeit: „Wenn das alles im Kataster eingetragen ist, können wir das durchgucken und nachtragen, wo noch Bäume fehlen“, sagt Ostermann. Man kenne schließlich die meisten Straßen und Bäume auswendig.

Sind irgendwann alle Bäume erfasst und durchnummeriert, soll das auch durch entsprechende Nummern an den Stämmen gekennzeichnet werden. Farbmarkierungen oder das gemeinsame Vorbeifahren mit den für die Baumpflege oder -kontrolle beauftragten Unternehmen gehören der Vergangenheit an.

Kataster soll auch Baummanagement erleichtern

Was die 3000 im vergangenen Jahr erfassten Bäume angeht, habe sich das System bereits bewährt. „Damit arbeiten wir schon. Zum Beispiel die Baumpflege an der Thomasstraße haben wir damit organisiert“, sagt Ostermann. Auch Jahrespläne zum Umgang mit den Bäumen und die Ermittlung des Bedarfs, wo und in welchem Umfang Neuanpflanzungen erforderlich sind, um erkennbare Belastungen durch die Klimaveränderung auszugleichen, dürften sich mit einem digitalen Kataster leichter managen lassen.

Übrigens: Auch der Baumverein Halver hat online ein – zugegeben deutlich kleineres – Kataster. Dort werden Bäume erfasst, die Trockenschäden aufweisen und dringend einen Baumpaten suchen, der sie regelmäßig wässert. Auch Bäume, die abgesägt wurden oder einen Baumpaten gefunden haben, sind dort eingetragen. Das Kataster ist unter baumverein-halver.de zu finden.