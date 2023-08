„Überlebenskünstler Wald“ ab sofort im Rathaus

Von: Ursula Dettlaff

Im Anbau des Rathauses stellen sich die Waldpaten vor. Darüber hinaus erfahren die Besucher einiges über den „Überlebenskünstler Wald“. © Dettlaff-Rietz, Ursula

„Überlebenskünstler Wald“ lautet der Titel der Ausstellung, die seit Donnerstag im Halveraner Rathaus zu sehen ist und in dieser Woche eröffnet wurde.

Halver – Aldona Weis, die im Fachbereich Bürgerdienste für die Kultur zuständig ist, begrüßte stellvertretend für Bürgermeister Michael Brosch, der kurzfristig verhindert war, Mitglieder des Kunstvereins Vakt sowie die ersten Besucher.

Die meisten der etwa 40 Exponate wurden beim Kunst - und Kulturtag im Juni in Vormbaum in der Scheune von Anneliese Sprünken-Osenberg und Karl-Friedrich Osenberg ausgestellt. Zu den Besuchern gehörte damals auch Simon Thienel, Halvers Erster Beigeordneter und Kämmerer. Er war beeindruckt von der Vielfalt und künstlerischen Qualität der Exponate. „Es ist ja schade, wenn man die Ausstellung nur für einen Tag macht“, meinte Thienel und regte an, sie im Rathaus zu präsentieren. Die Hobbykünstlergruppe um die Vorsitzende Karin Schloten-Walther willigte sofort ein.



Die Ausstellung im Rathaus ist nicht ganz identisch mit der in Vormbaum. Einige Arbeiten wurden verkauft, neue kamen jetzt hinzu. Die Bilder auf die Flure der drei Rathausetagen zu verteilen, war nicht einfach, wie Markus Nottke von Vakt berichtet. „Das war ein bisschen wie ein Puzzle“, erzählt er bei der Ausstellungseröffnung. Am Ende haben alle Werke einen Platz gefunden.



Dicke Baumwurzeln, durch die der Betrachter in eine Art Märchenwelt schaut, ist ein Bild, das mit Acryl auf Leinwand gemalt wurde. Es lädt den Betrachter einen Moment lang zum Verweilen ein. Entlang der Wand zur ersten Rathaus-Etage hängen drei abstrakte Bilder mit Bäumen in hellen sonnendurchfluteten Landschaften. In Sichtweite ist weitere Malerei vor der Nüchternheit weißer Wände zu sehen. Vor ein paar Stühlen und dem schmiedeeisernen Treppengeländer erzielen die Bilder ihre ganz eigene Wirkung.



Auch Annalena Kibberts Werke sind dabei, sie stellte mit ihren Arbeiten den Borkenkäfer in den Fokus. „Durch zu trockene Sommer können die Fichten kein Wasser in ihren Wurzeln speichern und verlieren so an Kraft“, erklärt sie. Dass sich der Käfer so rasant vermehren konnte, gilt als eine Folge des Klimawandels.



Die Ausstellung weckt Interesse für ein besonderes Projekt des Kunstvereins. In Vormbaum entsteht ein Wald mit Baumarten, die den veränderten Klimabedingungen standhalten. Gepflanzt wurden dort bereits Stieleichen, Maronen und Roteichen. „Im Herbst kommen Esskastanien hinzu. Die kriegt man im Moment nicht“, sagt Karin Schloten-Walther. Der neu angelegte Wald soll ein Gemeinschaftsprojekt von Vakt und den Halveraner Bürgern werden. Viele sind bereits Waldpaten geworden, beteiligten sich mit einer Spende an der Aktion und gestalteten einen Pfosten für den Zaun. Weitere Waldpaten sind willkommen.