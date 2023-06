Elina Axberg gehört zu den Mathe-Assen in NRW

Von: Birgitta Negel-Täuber

Elina Axberg mit Schulleiterin Monika Lauterbach auf der Freundschaftsbank der Schule. © Negel-Täuber

In der Lindenhofschule ist man stolz auf Elina Axberg. Die Viertklässlerin ist am Ende ihrer Grundschulzeit als Siegerin aus der landesweiten Matheolympiade hervorgegangen.

Kierspe – 26 000 Grundschüler aus ganz Nordrhein-Westfalen, die meisten im vierten Schuljahr, haben an diesem Mathewettbewerb teilgenommen. Bis in die dritte, die Endrunde, haben es immerhin noch 1500 Mädchen und Jungen geschafft, aber nur 50 von ihnen kamen aufs Siegertreppchen. Eine davon war Elina. Für die Neunjährige war die Siegerehrung auf der Zeche Zollern in Dortmund ein tolles Erlebnis. Zusammen mit ihren Eltern war sie ins Ruhrgebiet gereist und nahm aus der Hand von Staatssekretär Dr. Urban Mauer ihre Urkunde entgegen.

„Die Lindenhofschule ist jedes Jahr bei der Matheolympiade dabei“, erläuterte Schulleiterin Monika Lauterbach. „An der ersten Runde nehmen alle Viertklässler teil, manchmal auch Drittklässler.“ Wer im zweiten Durchgang mindestens 30 von maximal 40 Punkten erreicht hatte, erhielt eine Einladung zur Endrunde. „Das haben diesmal sieben Kinder geschafft, das ist recht viel. Sogar Drittklässler waren darunter.“ Damit alles mit rechten Dingen zugeht, waren die Korrekturen in Dortmund gegengeprüft worden.

Erst kommt Mathe - und dann „alles andere“

Der Wettbewerb will Freude und Interesse am Fach Mathematik wecken, so steht es in der Ausschreibung. Bei Elina Axberg braucht niemand Interesse zu fördern. Wenig überraschend: Mathe sei ihr Lieblingsfach, erzählt sie. Und ihr zweites Lieblingsfach? Elina muss kurz nachdenken und entscheidet sich für „alles andere“

Der landesweite Mathematikcontest gehört zu den größten Schülerwettbewerben in Nordrhein-Westfalen. Koordiniert wird er von Esther Diekmann, einer Dortmunder Grundschullehrerin. Sie zeigte sich nicht nur von der Resonanz begeistert: „Wir können uns in diesem Jahr über noch deutlich mehr Bestleistungen als in den vergangenen Jahren freuen.“