Wie man sieht, sieht man nichts: Ampel ist Gefahr für Autofahrer

Halver - Ist es rot oder grün? Diese Frage können sich Autofahrer an einer Ampel in Halver stellen.

Die tief stehende Sonne vormittags in den Wintermonaten setzt die Ampelanlage an der Kreuzung Frankfurter Straße/Herpiner Weg praktisch außer Betrieb. Leuchtet sie in die alten Signalgeber, ist ein Unterschied zwischen Rot, Gelb und Grün nicht mehr zu erkennen.

Kritisch wird es dann für Linksabbieger, die von der Karlshöhe Richtung Fachmarktzentrum und Innenstadt fahren, wenn sie sich am Grünpfeil orientieren – auch der wird durch die Sonne „eingeschaltet“. Völlig unbekannt ist das Phänomen nicht, weiß man beim Landesbetrieb Straßen.NRW.

Neue LED-Technik würde helfen

Die Ampeln werden bei der eingesetzten konventionellen Technik mit Glühlampen mit 24 Volt Spannung und dahinterliegenden Reflektoren beleuchtet. Leuchtet die Sonne frontal hinein, wird das Signal überstrahlt. Abhilfe schaffen würde neue Technik auf LED-Basis, die ohne Reflektoren auskäme. Ob und wann eine solche Lösung auch für die stark befahrene Kreuzung in Sicht ist, ist nicht bekannt.