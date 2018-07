© picture alliance / Bo do Marks/dp

Unbekannte versuchten in die Geschäftsräume der Diakonie in Halver einzubrechen.

Halver - Einbrecher scheiterten an einer Tür zur Diakonie an der Marktstraße.

In der Nacht vom 28. zum 29. Juni versuchten bislang unbekannte Einbrecher, in die Geschäftsräume einzubrechen. Dieser Versuch schlug fehl, da die Tür dem Ansinnen der Einbrecher stand hielt. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu den Täter nimmt die Polizei in Halver unter der Rufnummer 02353/91990 entgegen.