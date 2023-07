Einbruchdiebstahl: Angeklagter wird frei gesprochen

Von: Thomas Krumm

Ein 30-jähriger Lüdenscheider, der immer mal wieder die Grenze zur Obdachlosigkeit überschreitet, wurde wegen Unzurechnungsfähigkeit freigesprochen. © Arne Dedert/dpa

Mehr als anderthalb Jahre nach dem ersten Anlauf zu einem Strafverfahren im Amtsgericht Lüdenscheid ist das Urteil gesprochen worden: Ein 30-jähriger Lüdenscheider, der immer mal wieder die Grenze zur Obdachlosigkeit überschreitet, wurde wegen Unzurechnungsfähigkeit freigesprochen.

Halver/Lüdenscheid – Das Gutachten eines psychiatrischen Sachverständigen hatte zuvor deutlich gemacht, dass der Beschuldigte beim wiederholten Vordringen auf das einsam gelegene Grundstück einer Familie in Halver unter einer schizophrenen Form der Psychose litt und nicht wusste, was er tat.

Das Amtsgericht hatte zuletzt am 9. Juni über seinen sinnlosen Diebstahl verhandelt: Weil der Angeklagte nicht erschien, erließ Richter Thomas Kabus einen Untersuchungshaftbefehl, der dem 30-Jährigen einige Tage im Gefängnis, aber auch ein paar Mahlzeiten und eine Gelegenheit zum Duschen verschaffte. Nun wurde zügig verhandelt, um ihm im Falle eines Freispruchs nur einen kurzen Freiheitsentzug zuzumuten. Das Leben ohne Drogen hatte dem Angeklagten sichtlich gutgetan. Er äußerte sich in klaren Sätzen über den angeblichen schweren Einbruchdiebstahl am 7. November 2019, den er im Prinzip gestand. Damals war er in die Scheune des Anwesens eingedrungen, wo er eine ungültige EC-Karte und alte Versicherungsunterlagen mitnahm.

Weil nicht gerichtsfest zu klären war, ob die Tür mit einem Vorhängeschloss gesichert war, verschwand der „schwere“ Einbruchdiebstahl aus der Anklage. In den Folgetagen tauchte der Angeklagte noch mehrfach bei der Familie auf und versuchte angeblich mal „mit Schlüsseln“ oder „mit Gewalt“ ins Wohnhaus einzudringen. Auch hier war nicht klar, ob der Schlüssel nicht in der Tür gesteckt hatte. Und das Mitführen eines großen Schlüsselbundes war noch kein Beweis dafür, dass er mithilfe dieses Schlüsselbundes ins Haus eindringen wollte. Auf die angebliche Gewalt und einen versuchten Einbruch schloss die dort wohnende Familie aufgrund von Hebelspuren an der Tür. Dass er versucht hatte, ein Fenster des Hauses aufzubrechen, gab der Angeklagte zu. „Ich dachte, ich könnte da schlafen.“ Angeblich hatte er früher mal in dem Haus gewohnt. „Ich hatte den Eindruck, dass mich jemand dort erwartet“, erinnerte er sich vor Gericht und versicherte: „Ich tu keinem was Böses.“ Angesichts der äußerst merkwürdigen Begegnungen mit dem Angeklagten waren die Hausbewohner verständlicherweise sehr beunruhigt.

Ganz andere Sorgen machte sich der Angeklagte vor Gericht: „Muss ich wieder ins Gefängnis?“ Das psychiatrische Gutachten ließ wenig Zweifel daran, dass der 30-Jährige zum Zeitpunkt des Vordringens auf ein fremdes Grundstück nicht Herr seiner selbst war. Dem Sachverständigen gegenüber berichtete er davon, dass er eine Stimme gehört und sich von ihr „ferngesteuert“ gefühlt habe. Diese Stimme habe ihm gesagt, dass die entwendeten Gegenstände dort für ihn hingelegt worden seien. Für ihn hatten die Versicherungsunterlagen und die ungültige EC-Karte keinerlei Wert. Später warf der Angeklagte sie in einen Briefkasten in Brügge.

„Unerheblich“ für Zwangseinweisung

Der Gutachter diagnostizierte letztlich mannigfache Symptome und eine paranoide Schizophrenie. Zum Zeitpunkt der Taten habe ein „akuter psychotischer Zustand“ den Beschuldigten daran gehindert, das Unrecht seiner Tat einzusehen. Als Ursache für die psychiatrischen Probleme des 30-Jährigen benannte der Gutachter den vielfältigen Drogenmissbrauch des Beschuldigten: „Wenn er keine Drogen konsumiert, ist er auch nicht gefährlich.“ Aufgrund der Schuldunfähigkeit des 30-Jährigen stellte sich die Frage nach einer möglichen Unterbringung in einer geschlossenen Entziehungsanstalt. Diesbezüglich waren sich alle Prozessbeteiligten einig, dass die angeklagten Taten und das, was von ihnen übrig geblieben war, für eine Zwangseinweisung zu „unerheblich“ waren und deshalb für eine derartig eingreifende Maßnahme nicht ausreichten. „Das können wir nicht gerichtlich anordnen“, sagte Richter Thomas Kabus in seiner Urteilsbegründung. Er appellierte aber an den 30-Jährigen, „dass Sie Ihre Krankheit und Ihren Drogenkonsum behandeln lassen“.