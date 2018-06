Karlshöhe: Einbruch nach Feier

Unbekannte entwenden Laptop, Beamer, Kamera

Halver - Ein Einbruch in das Vereinsheim des FC Phoenix Halver an der Karlshöhe ereignete sich nach Angaben der Polizei am Sonntagmorgen in der Zeit zwischen 3 und 9 Uhr.