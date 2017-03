Einbruch in Metzgerei an der Von-Vincke-Straße

Halver - Am frühen Sonntagmorgen zwischen 3.30 und 3.40 Uhr drangen bislang noch unbekannte Täter in die Räume der Metzgerei Baumeister an der Von-Vincke-Straße 55 ein.

Die Einbrecher schlugen eine rückwärtige Scheibe ein, öffneten anschließend das Fenster und gelangten so ins Gebäudeinnere. In der Metzgerei erbeuteten sie 200 Euro Bargeld aus der Kasse und richteten nach Schätzungen der Polizei einen Gesamtschaden von 1700 Euro an.

Bei ihrer Tat wurden die Einbrecher von einem Zeugen beobachtet, der Stimmen gehört hatte und anschließend zwei Personen von der Metzgerei weglaufen sah.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder rund um den Tatzeitraum Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle Halver unter der Rufnummer 0 23 53 / 9 19 90 in Verbindung zu setzen.