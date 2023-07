Einbruch in Wohnung: Die Polizei fahndet nach zwei Männern

Von: Sarah Reichelt

Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die im April in eine Wohnung in Halver eingebrochen sind. Die Polizei veröffentlicht Fotos der Einbrecher.

Halver - Am 28. April dieses Jahres sind zwei Männer in eine Wohnung eingebrochen. Sie haben die Haustür aufgebrochen. Zwischen 11.50 und 12 Uhr wurden die beiden Einbrecher gefilmt. Fotos aus dieser Überwachung veröffentlichte die Polizei am Montag.

Der Geschädigte wurde auf die Tatverdächtigen aufmerksam und sprach diese an, woraufhin die beiden Männer umgehend mit einem älteren Mercedes E-Klasse, Kennzeichen unbekannt, flüchteten. Möglicherweise beginnt das Kennzeichen mit „NOH“.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Der erste Täter männlich, circa 30 Jahre alt dunkle Haare, braune Augen und eine schlanke Statur zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Schirmmütze, ein dunkelblaues Longsleeve, eine dunkle Hose und bunte auffällige Sneaker.

Der zweite Täter wird wie folgt beschrieben:

Der zweite Täter männlich, ebenfalls circa 30 Jahre alt schwarze Haare, schlanke Statur zum Tatzeitpunkt trug er eine blaue Sweatjacke mit zwei weißen, quer über die Brust verlaufenden Streifen, eine Jeanshose und schwarze Sneaker mit weißer Sohle.

Wer Angaben zu den beiden Männern machen kann, kann sich mit der Polizeiwache in Halver in Verbindung setzen: Tel. 02353/91990.