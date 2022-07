Einbruch in Rohbau von neuer Rettungswache an B229

Von: Sarah Reichelt

Einbrecher auf Baustelle von Rettungswache. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Unbekannte brechen in eine noch nicht fertig gebaute Rettungswache im Märkischen Kreis ein und hinterlassen einen großen Schaden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Halver - An der B229 in Halver entsteht derzeit eine neue Rettungswache des Märkischen Kreises. Unbekannte machen sich am Wochenende auf der Baustelle zu schaffen und hinterlassen einen großen Schaden.

Laut Angaben der Polizei brachten die Unbekannten auf der Baustelle der Rettungswache am Burcher Stück einen Container auf. Doch dabei ist es nicht geblieben: Die Täter verschafften sich außerdem unerlaubt Zutritt zu einen abgeschlossenen Raum innerhalb des Rohbaus. Dafür brachten die Einbrecher eine Metalltür auf und knackten ein Vorhängeschloss.

Maschinen und Kabel gestohlen

Sie machten Beute bei ihrem Einbruch: Laut Polizei wurden nach ersten Erkenntnissen ein Trennjäger der Marke Wacker und ein Stamper der Marke Makita gestohlen. Außerdem fehlen mehrere Kabeltrommel „im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages“, teilt die Polizei mit.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Die können sich auf der Wache in Halver unter Tel. 02353/91990 melden.