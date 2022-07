Überraschung im Schlafzimmer: Berauschter Einbrecher bekommt Prügel und Haftstrafe

Von: Thomas Krumm

Mit einer Bewährungsstrafe war ein 31 Jahre alter Einbrecher noch gut bedient. © Silas Stein/dpa

„Undefinierbare Geräusche“ hörte ein Unternehmer aus Halver in der Nacht zum 20. Mai 2020. Kurz darauf ging jemand an seinem Bett vorbei.

Halver - „Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass einer an meinem Bett vorbeimarschiert“, erklärte er im Amtsgericht Lüdenscheid, wo sich der nächtliche Einbrecher für seinen letztlich missglückten Einbruchdiebstahl am Linger Weg verantworten musste.

Denn der 31-Jährige hatte offenbar nicht mit dem Mut und der Geistesgegenwart des Einbruchopfers gerechnet: „Ich bin kein ängstlicher Mensch“, erklärte der 66-Jährige und schilderte, wie er den Täter aufgespürt und gestellt hatte.



Er habe ihn mit einer Pistole geschlagen und ihm mehrere Platzwunden zugefügt, behauptete der Angeklagte. Sein Revolver sei gar nicht griffbereit gewesen, erklärte hingegen der Zeuge. „Das war ein Gerangel. Ich habe ihm mit Sicherheit eine gegeben.“

Ob dabei ein anderer Gegenstand, etwa die mitgeführte Taschenlampe, zum Einsatz kam, musste im Amtsgericht nicht geklärt werden. Vorübergehend hatte der kräftig gebaute Zeuge den schmächtigen Einbrecher anschließend sogar in seiner Gewalt. Mit der Behauptung, er bekomme keine Luft mehr, erzwang der 31-Jährige eine vorübergehende Lockerung, Er sprang über ein Treppengeländer, lief die Treppe herunter, schloss blitzschnell die Tür auf und flüchtete in die Nacht.

Zurück blieb reiches Beweismaterial, unter anderem ein „Schlafanzug mit extremen Blutanhaftungen“. Eine Gutachterin war weit gereist, um die Ergebnisse eines DNA-Gutachtens auch noch mündlich vorzustellen. Aufgrund des Geständnisses des Angeklagten konnte sie zügig zurück nach Oberbayern geschickt werden.



Der Zeuge gab sich relativ unbeeindruckt von dem Einbruch: „Für mich war das erledigt. Er konnte nichts stehlen.“ Der Angeklagte legte ein weitgehendes Geständnis ab. Er gab zu, dass er über eine Leiter auf den Balkon gelangt war, wo die Tür zum Schlafzimmer des Zeugen während der sehr milden Nacht offenstand: „Ich habe den Herrn schnarchen gehört.“ Spätestens an diesem Punkt hätte ein erfahrener Einbrecher die Leiter sofort wieder herabklettern müssen.



Dass der Angeklagte stattdessen ins Haus eindrang, muss an den zuvor genossenen Drogen gelegen haben: Marihuana und vor allem Amphetamin. „Ich war obdachlos“, versuchte er seine Aktion als die Suche nach einem Schlafplatz zu erklären. Das mochte ihm im Gerichtssaal angesichts der sehr milden Mainacht allerdings kaum jemand glauben.

„Es ist naheliegend, dass jemand, der nachts in ein Haus eindringt, dort irgendwelche Sachen mitnehmen will“, hielt Richter Thomas Kabus dem Angeklagten vor. „Das ist eine extrem bedrückende Situation, wenn man nachts wach wird und merkt – da ist einer in der Wohnung.“ Die Frau des Hauses, die in einem anderen Zimmer geschlafen hatte, tat sich offenbar schwerer als ihr Mann mit der Bewältigung des nächtlichen Einbruchs. Auch ein Hund soll im Haus gewesen sein.



In seiner Urteilsbegründung erinnerte Richter Thomas Kabus an die typischen Folgen eines Einbruchs: „Panik und Angstzustände. Die Opfer fühlen sich in ihrer Wohnung nicht mehr wohl.“ Da der Angeklagte sein Vorhaben nicht aus freien Stücken, sondern gezwungenermaßen aufgegeben hatte, sah das Schöffengericht keinen Grund, die zu verhängende Mindeststrafe von einem Jahr zu mindern.

Der Angeklagte hatte ein bisschen Glück, dass er trotz mehrerer Vorstrafen wegen Diebstählen und Drogendelikten mit einer Bewährungsstrafe von einem Jahr davonkam. Es sprach allerdings auch einiges für ihn: Seit dem versuchten Einbruch vor zwei Jahren hatten sich seine persönlichen Verhältnisse zum Besseren gewandelt. Er hatte wieder eine Wohnung in Halver und brachte seine Freundin mit zur Verhandlung.



Verteidiger Timo Saße beantragte – recht sportlich – eine lediglich viermonatige Bewährungsstrafe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.