Einbrecher verwüsten Schulkantine

Von: Sarah Reichelt

In die Regenbogenschule in Oberbrügge (Foto) wurde eingebrochen. © Carolina Ludwig

Unbekannte haben sich Zugang zu einer Schuler verschafft und zwei Räume verwüstet. Die Polizei hat Spuren gesichert.

Oberbrügge – Am späten Mittwochnachmittag, 24. Mai, oder in der folgenden Nacht wurden die Kantine und ein Aufenthaltsraum der Regenbogenschule in Oberbrügge verwüstet.

Es gab vor allem Sachbeschädigungen, wie die Polizei mitteilt. Kinderbilder wurden von der Wand gerissen, Putz beschädigt und eine Couch aufgeschlitzt. Es fehlen diverse CDs und ein Schlüssel. Die Polizei sicherte Spuren. Zeugen können sich unter Tel. 0 23 53/9 19 90 melden.