Flächenmäßig größte Pfarrei im Bistum

Nach Reform in der Pfarrei: Verwaltungsleiterin setzt auf Teamarbeit

Von: Ursula Dettlaff

Raphaela Tweer ist Verwaltungsleiterin der katholischen Pfarrei Christus-König Halver. „Jesus hat keinen Betrieb gegründet, sondern eine Gemeinschaft“, sagte sie. © Dettlaff-Rietz, Ursula

Verwaltungsleiterin Raphaela Tweer spricht über ihre Arbeit in der Pfarrei Christus König und ihre Motivation.

Halver – Sowohl die evangelische Kirche wie auch die katholische Kirche verzeichnen rückläufige Mitgliederzahlen und mithin stetig sinkende Einnahmen. Keine einfache Aufgabe für die Verwaltungsleitung. Raphaela Tweer von der katholischen Pfarrei Christus-König sieht das völlig anders. Sie übernahm das Amt am 1. März 2021 von ihrem Vorgänger Fünnemann. „Ich habe vorher im Pfarrbüro gearbeitet. Da kennt man Land und Leute“, sagte sie und fügte hinzu: „Für mich war das wie ein Sechser im Lotto“.



Als Verwaltungsleitung hat sie den Überblick über die Finanzen. „Ich bin ja nicht allein. Wir sind ein gutes Team,“ sagte sie. Zum Team zählt sie das Pastoralteam, den Finanzausschuss, den Pfarrgemeinderat, das Sekretariat, die Küster.



Die beiden großen Kirchen sieht sie in einer privilegierten Position gegenüber anderen Glaubensgemeinschaften, denn für sie zieht der Staat die Kirchensteuer ein. Einmal im Monat kommt ein Brief vom Amtsgericht. Darin steht die Zahl der Austritte. „Früher war das ein kleiner Umschlag mit vielleicht drei oder vier Austritten, jetzt kommt regelmäßig ein großer Umschlag“, erklärte sie.



Die Gründe für den Kirchenaustritt sind vielfältig. 2011 war es die Geldverschwendung des damaligen Limburger Bischofs Franz-Peter Tebartz-van Elst, die Katholiken in ganz Deutschland zum Kirchenaustritt veranlasste, später die Skandale um sexuellen Missbrauch. „Während der Corona Pandemie haben viele Menschen aufgeräumt und gedacht: Ach ja, das habe ich mir doch schon längere Zeit vorgenommen“, zählte Raphaela Tweer einen weiteren Austrittsgrund auf. Aktuell sieht sie zudem einen Grund in der Inflation. Lebenshaltungskosten, Miet - und Energiekosten steigen, auf der Gehaltsabrechnung fällt dann der Blick auf den Posten Kirchensteuer. „Hier besteht Einsparpotenzial“, sagte sie. Raphaela Tweer hat Verständnis für diesen Standpunkt. Allerdings stellte sie heraus: Hauptgrund sind natürlich die Skandale“. Sie glaubt nicht, dass der Zölibat bestimmte Verhaltensformen begünstigt. „Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass man den Zölibat abschaffen muss“, erklärte sie. Hiermit wäre der Priestermangel nicht behoben, wie man in der evangelischen Kirche sehe.



„Köln ist jetzt echt die Blaupause dafür, dass immer nur so viel zugegeben wird, wie es gerade sein muss. Die schaden damit der ganzen Gemeinschaft.“

Zurück zu den Skandalen. Es müsse immer wieder eine offene Kommunikation geben, forderte sie. „Köln ist jetzt echt die Blaupause dafür, dass immer nur so viel zugegeben wird, wie es gerade sein muss. Die schaden damit der ganzen Gemeinschaft“, erläuterte sie. Raphaela Tweer fügte hinzu: „Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich für Bischof Overbeck verwalte und nicht für Kardinal Woelki“. Ein Großteil der Ehrenamtlichen beschäftige die Frage, ob sie diese Kirche noch unterstützen wollen und mithelfen, bestimmte Prozesse in Gang zu setzen. Die Verwaltungsleiterin findet die Zeiten gar nicht schwierig, sondern im positiven Sinne herausfordernd. Gemeinschaft in der Pfarrei zu leben, darauf komme es an. „Ohne die Ehrenamtlichen würde es nicht gehen“, unterstrich sie. „Den Kirchenvorstand, den Pfarrgemeinderat, die Büchereimitarbeiter und die Kuchenspender“, zählte sie auf und benennt konkret „die Leute, die sich treffen, um gemeinsam ihre Freizeit zu gestalten. Die Menschen, die sagen: Ich unterstütze die Arbeit in der Gemeinde in Halver, Schalksmühle, Oberbrügge, Breckerfeld, oder Dahl.“



Flächenmäßig größte Pfarrei im Bistum

Die Pfarrei Christus-König ist flächenmäßig die größte im Bistum Essen. Das bedeutet, dass das Pastoralteam viel herumfahren muss. Außerdem muss das Team die Vertretung im Kreisdekanat Altena/Lüdenscheid übernehmen.



„Jesus hat keinen Betrieb gegründet, sondern eine Gemeinschaft“. Dieses Zitat charakterisiert die Auffassung der Verwaltungsleiterin. Zu ihrem Alltag gehören Gespräche mit dem Generalvikariat. Im Zuge der anstehenden Sanierung der Breckerfelder Kirche führt sie Gespräche mit Architekten und Handwerkern. Unlängst führte sie Gespräche mit der Bank im Bistum. „Die Aufgabe ist vielfältig, spannend und umfangreich, aber ich denke, das ist in allen Branchen so, dass sich niemand langweilt“, erläuterte Raphaela Tweer.



Auf den Tisch hauen muss sie nie. „Die besten Lösungen für unterschiedliche Sichtweisen findet man immer im Team“, so ihre Erfahrung. Sie warnte vor der Überlastung der Ehrenamtlichen. Das betreffe auch den Gottesdienst. Die Menschen engagieren sich gern in ihrer Heimatgemeinde.



Je größer die Gemeinden werden, umso mehr bestehe die Gefahr, dass die Menschen sagten: Das wird mir zu viel. Man könne deshalb nicht alle Gemeinden gleich behandeln. „Es ist nicht zumutbar, eine Stunde zu fahren bis zur Kirche“, sagte Raphaela Tweer.



Gemeinschaft erleben und mit einander feiern, dazu lädt die Kirchengemeinde am 2. und 3. September mit dem Gemeindefest ein. Los geht’s am Samstag um 15 Uhr mit einem Programm für Groß und Klein. Ab 19 Uhr spielt die Gruppe Verwandt. Der Sonntag beginnt um 11.15 Uhr mit einem Familiengottesdienst. Er wird begleitet von der Band Ultreya. Auf dem Programm stehen dann das Mittagessen und Aktivitäten für die ganze Familie. „Alle sind herzlich willkommen“, lädt Raphaela Tweer ein.