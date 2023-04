Viel los beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr

Von: Monika Salzmann

Teilen

Eine Veranstaltung für die ganze Familie: Kinder drehten mit Feuerwehr-Bobbycars in einem abgegrenzten Bereich fröhlich ihre Runden. © Salzmann

Viele Besucher fanden am Sonntag den Weg zum Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr in Halver.

Halver – Gastfreundlich und informativ gewährte die Freiwillige Feuerwehr Halver am Sonntag bei ihrem Tag der offenen Tür Einblick in ihre Arbeit. Mehrere Hundert Besucher folgten der Einladung der Feuerwehr zum Blick hinter die Kulissen der ehrenamtlichen Tätigkeit. Einen weiteren Einblick gibt es beim Kreisleistungsnachweis, der in diesem Jahr erneut in Halver stattfindet.

Mit eindrucksvollen Vorführungen, einer großen Fahrzeugschau, an der sich auch das THW beteiligte, einer Playmobil Modellfeuerwehr-Ausstellung, vielfältigen Aktivitäten für Kinder und Gaumenfreuden bereiteten die Helfer ihren Gästen am Gerätehaus des Löschzugs Stadtmitte an der Thomasstraße abwechslungsreiche, lehrreiche Stunden. Für Jung und Alt, Groß und Klein hielt die Veranstaltung Spannendes bereit. Dass das Wetter mitspielte, freute Veranstalter und Besucher – darunter zahlreiche befreundete Feuerwehren aus der näheren und weiteren Umgebung, Kreisbrandmeister Michael Kling, MdB Florian Müller und MdL Ralf Schwarzkopf. Ein kleiner Schauer zwischendurch tat dem Vergnügen keinen Abbruch. „Sehr zufrieden“, zeigte sich Löschzugführer Manuel Jhuj mit der Resonanz. Schon von Weitem war durch den ausgefahrenen, 32 Meter hohen Teleskopmast zu erkennen, dass bei der Feuerwehr etwas Besonderes los war.

Einsatzszenario hautnah erleben

Mit drei Vorführungen – über den Tag verteilt – stellte die Feuerwehr ihre Einsatzbereitschaft unter Beweis. Von der Brandbekämpfung durch die Jugendfeuerwehr über die Demonstration der Gefahren einer Fettexplosion bis zum großen Einsatzszenario mit Alarmierung der Feuerwehr per Notruf, Anrücken mit Blaulicht binnen kürzester Zeit, Aufbau der Wasserversorgung und Löschen des Brandes reichte die Spanne der Vorführungen, die unterstrichen, dass die Halveraner bei der Feuerwehr in guten Händen sind.

Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Fotostrecke ansehen

Darüber hinaus gab es viel zu sehen und zu erleben. Technikbegeisterte kamen bei der großen Fahrzeugausstellung auf ihre Kosten. Angefangen beim Rüstwagen für technische Hilfe über ein Tanklöschfahrzeug mit 5000 Litern Wasser für Bereiche, in denen die Wasserversorgung schwierig ist, bis zum Gerätewagen Logistik – unter anderem für den Einsatz bei Ölspuren oder ABC-Einsätze benötigt – und andere Fahrzeuge reichte die Spanne der Wagen, deren Innenleben die Besucher kennenlernen konnten. Auch ein Notfallaggregat mit bis zu acht Meter ausziehbarem Lichtmast gehörte zur Ausstellung.

Die Vorführungen der Feuerwehr lockten zahlreiche Schaulustige an. Dicht an dicht drängten sich die Besucher, um Brandbekämpfung aus nächster Nähe zu erleben. © Salzmann, Jakob

Das THW brachte unter anderem seinen Großpumpenwagen mit 30 Meter Saugschläuchen und 480 Meter Druckschläuchen mit. Ein Waldbrandbehälter für 22 000 Liter war Teil des eindrucksvollen Equipments. Mit dabei war einmal mehr der Feuerwehr-Shop mit Accessoires, Feuerschutz- und Rettungstechnik. Kinder konnten mit Feuerwehr-Bobbycars ihre Runden drehen, mit der kleinen Spritze „Feuer“ löschen und auf einer Hüpfburg herumtollen.

Rauchdemohaus aufgebaut

Zur anschaulichen Brandschutzerziehung war das Rauchdemohaus aufgebaut. Einen Vorgeschmack auf den anstehenden Leistungswettkampf gab die Playmobil-Ausstellung von Jörg Jansen aus Iserlohn, der spannende Szenarien aus seiner riesigen Ausstellung von mehr als 100 Fahrzeugen und 2000 Figuren für den Tag der offenen Tür ausgewählt hatte. Sogar Gaffer bei einem Unfall und Brandbekämpfung anno dazumal waren zu sehen. Als gute Gastgeber bewirteten die Aktiven ihre vielen Gäste mit Currywurst, Pommes, Steak, Eis, Kuchen, Torten und frischen Waffeln. Das große Kuchenbüfett war bereits am frühen Nachmittag weitgehend leer „gefuttert“.