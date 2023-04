Knappe Rettung einer Tür auf Lidl-Baustelle

Von: Florian Hesse

Die von K. T. Neumann gestaltete Tür. © Florian Hesse

Ein Stück Stadt- und Firmengeschichte in Halver wird in Sicherheit gebracht.

Halver - Es war ein Schreck am frühen Morgen. Auf dem Gelände der früheren Schmiede Heinrich Jung ging’s rund. Und dem Halveraner Kunsthistoriker Dr. Axel Wippermann schwante schon am Vorabend Böses: Die stadthistorisch bedeutende Eingangstür zum Verwaltungskomplex von ehemals Jung-Boucke könnte dem Abbruch zum Opfer fallen.

Am frühen Freitagmorgen war die Nachricht rum. Jana Eilhardt, die Ausstellungsorganisatorin der Villa Wippermann, war alarmiert. Bürgermeister Michael Brosch wurde eingeschaltet. Der Allgemeine Anzeiger bekam Wind von der Sache, und auf der Baustelle am Herpiner Weg war bereits Ulrich Volz, der frühere Eigentümer von Gebäude und Flächen der ehemaligen Schmiede, vor Ort. Wer noch dazu kam, war Peter Bell vom Heimatverein Halver – und gemeinsam gelang es am Ende, die Sache aufzuklären.



Denn Bell und Volz hatten bereits vor längerer Zeit über das Kunstwerk gesprochen, das auf jeden Fall nicht in Vergessenheit und schlimmstenfalls in den Schrott geraten sollte. Fein gearbeitet, zeigt es Stationen von Firmen- und Familiengeschichte.



„Auch heute noch, nach mehr als 20 Jahren, bleiben Spaziergänger stehen, um einen Blick auf die vom Lüdenscheider Kunstschmied K. T. Neumann gestaltete Eingangstür zum Bürotrakt zu werfen. In Kupferarbeit ist Familien-, Firmen- und Ortsgeschichte festgehalten.“ Das schrieb am 13. Juli 1988 die damalige AA-Redakteurin Christa Knitter, wie Dr. Wippermann im digitalen Archiv des AA recherchierte. „Abschied von tristen Fabriken“ hatte Christa Knitter ihren Bericht betitelt.



Auf dem früheren Parkplatz wartet schweres Gerät. © Florian Hesse

Von diesem historischen Hintergrund konnten die Mitarbeiter des Abbruchunternehmens, das jetzt die Basis für den Neubau des Discounters schafft, natürlich nichts wissen. Aber sie waren gebrieft. „Ja, ja, die Tür. Wir wissen Bescheid.“ Soweit der knappe Kommentar auf die Reporter-Nachfrage.



Und tatsächlich war die Sache offenbar längst ausverhandelt. Volz hatte sie im Gespräch mit Lidl sichern können und sie dem Heimatverein zugesagt. Bell hatte schon früh Interesse signalisiert, Volz das Ergebnis der Gespräche mit Lidl möglicherweise nicht weitergegeben.



Welche Bedeutung das Kunstwerk hat, kann man ermessen mit Blick auf das Werk des Künstlers, der von 1945 bis 1999 in Lüdenscheid lebte und 2012 im Alter von 93 Jahren in Berlin verstarb. Unter anderem die Brunnen in Lüdenscheid auf dem Graf-Engelbert- und auf dem Sternplatz gehören zu seinem Lebenswerk. Auch an der Instandsetzung der Quadriga des Brandenburger Tores in Berlin nach 1989 war Neumann beteiligt wegen seiner technischen Erfahrungen.