Weitere Infos

Ein Sommerfest für Veganer – aber ohne erhobenen Zeigefinger

Von: Monika Salzmann

Aus dem kleinen Bullen Günter, den Teresa Brunsmeier dank vieler Spender vor dem Schlachter retten konnte, ist inzwischen ein stattlicher Ochse geworden. Auch sein Bruder Loki – gleichfalls gerettet – darf an der Heesfelder Mühle alt werden. Mit dem veganen Sommerfest möchten Teresa Brunsmeier und Rüdiger Rohmann nun für vegane Ernährung die Werbetrommel rühren – ganz ohne erhobenen Zeigefinger. © Salzmann, Jakob

Am Sonntag steht die Heesfelder Mühle im Zeichen veganer Leckereien. Aber nicht nur das.

Halver – Das vegane Sommerfest kehrt in neuem Gewand an die Heesfelder Mühle zurück: Als Veranstalter planen Rüdiger Rohmann von der Photomanufaktur Rohmann und Teresa Brunsmeier von der Sound Bäckerei sowie mit Unterstützung des Vereins Heesfelder Mühle und des Teams vom Café Heimatliebe für Sonntag, 3. September, einen Neustart der beliebten Veranstaltung. In der Zeit von 11 bis 18 Uhr soll draußen auf dem Hof fröhlich gefeiert werden. Für Groß und Klein sind Aktivitäten und Attraktionen vorgesehen. Kleine Besucher dürfen sich auf das beliebte Kinderkettenkarussell freuen. Auch Carolin Tillmann, die seit Jahren Kindergesichter als „Malengel“ verzaubert, hat ihr Kommen zugesagt. Mit Schminke und Glitzertattoos bringt sie Kinderaugen zum Leuchten.



Ausschließlich vegan sind die Gaumenfreuden, die beim bunten Treiben an der Heesfelder Mühle angeboten werden. Wichtig ist Rüdiger Rohmann und Teresa Brunsmeier, dass das Ganze nicht mit erhobenem Zeigefinger geschieht. Es werde keine Infostände geben, die über gequälte Tiere informieren. Vielmehr sollen der Genuss veganer Speisen und Getränke sowie das entspannte, lockere Miteinander im Mittelpunkt stehen. Mit von der Partie sind diverse Anbieter, die vegane Köstlichkeiten anbieten. Dazu gehört Marla & Mathildas Genusswerkstatt, die mit ihrem Foodtruck zur Mühle kommt. Ferner die Vegablum KG aus Plettenberg, die sich auf vegane Honig-Alternativen spezialisiert hat und beim Sommerfest Waffeln anbietet. Das Café Heimatliebe kredenzt unter neuer Leitung Antipasti-Teller mit verschiedenen Dips und Wein, die Landbrauerei Lambertus Bräu aus Linnich Bier und vegane Longdrinks. Auch für alkoholfreie Getränke ist beim Fest gesorgt. Rein pflanzlich sind ebenfalls die Gaumenfreuden, die es am Foodtruck von Miteinander vegan gibt – darunter Gyros und Rosmarinkartoffeln.



Als Ernährungsberaterin ist Jennifer Pettke mit von der Partie. „Teufelswerk“ steuert Martina Faust zum Fest bei, hinter dem sich Upcycling-Taschen, Gürtel, Hundehalsbänder und Leinen aus Lkw-Planen verbergen. An der Mühle zu Hause, macht auch Kati Puley (PhysiYoga) bei der lockeren Veranstaltung mit, bei der die Besucher gern ihre Picknickdecken mitbringen können.



Für weitere Anbieter sind noch Stellplätze frei. Gesucht wird zudem ein Verein beziehungsweise eine Gruppe von Helfern, die beim Verkauf von Kaffee und Kuchen unterstützen kann. Der Kuchen wird bestellt, es geht um den reinen Verkauf. „Die Leute werden natürlich am Erlös beteiligt“, sagen Teresa Brunsmeier und Rüdiger Rohmann. Wer eine gemeinsame Kasse – sei’s eine Vereinskasse, eine Abikasse oder eine Nachbarschaftskasse –aufbessern möchte, ist eingeladen, sich zu melden. Gleiches gilt für Künstler, die Musikalisches zum Fest beisteuern möchten, und alle, die etwas Kreatives für Kinder anbieten können.



Weitere Infos

Wer Interesse hat, noch teilzunehmen oder mitzuhelfen, kann sich bei Teresa Brunsmeier unter der E-Mail-Adresse teresa@sound-baeckerei.de melden. Der Eintritt zum veganen Sommerfest beträgt 3 Euro, Kinder bis zum Grundschulalter sind frei, Kinder ab zwölf Jahren zahlen 2 Euro.