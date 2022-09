Ein Mörder wird zum Retter: Ex-Krimineller im Gespräch

Nach einem Gefängnisaufenthalt hat Torsten Hartung zum Glauben gefunden. © Cla1978

Die Evangelische Kirchengemeinde Oberbrügge und die Evangelisch Allianz Halver laden zu einem Vortragsabend mit Torsten Hartung unter dem Titel „Vom Mörder zum Menschenretter“ am 21. Oktober ein.

Der Titel der Veranstaltung ist auch gleich der Titel des Buches von Torsten Hartung. Dahinter verbirgt sich „eine erstaunliche, fast unglaubliche Lebensgeschichte eines Mannes, eines Schlägers, eines Kriminellen, der mit 17 Jahren in den Knast kommt, mit 19 erneut, der einen der größten Autoschieber-Ringe Europas aufzieht, der mit der Mafia Geschäfte macht, sich Verfolgungsjagden mit der Polizei liefert und schließlich zum Mörder wird“, heißt es in der Ankündigung. „Fünf Jahre verbringt er in Einzelhaft, 15 Jahre im Knast.“

Nach Gefängnis zum Glauben

Am tiefsten Punkt seines Lebens findet er zum Glauben. Heute hilft er jugendlichen Straftätern, wieder auf den rechten Weg zu finden.“ Am Freitag, 21. Oktober, hält er einen Vortrag in der Kirche am Glockenweg 18. Beginn ist um 19 Uhr. Rückfragen nach dem Vortrag sind möglich. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende gebeten. Ab 18 Uhr gibt es bereits Speisen und Getränke. Es gelten die gültigen Corona-Regeln. Es soll in den umliegenden Straßen geparkt werden.