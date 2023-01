In Oberbrügge steht ein ganz besonderer Bauwagen

Von: Florian Hesse

Rückblick: 2019 wurde der Bauwagen mit Unterstützung der Bürgerstiftung Halver angeschafft. In Kürze kann er für die Kinder- und Jugendarbeit in Oberbrügge in Betrieb gehen. Rückblick: 2019 wurde der Bauwagen mit Unterstützung der Bürgerstiftung Halver angeschafft. In Kürze kann er für die Kinder- und Jugendarbeit in Oberbrügge in Betrieb gehen. © Opfermann

Ein richtig schickes Ding ist es am Ende geworden: der Bauwagen, der jetzt am Bürgerhaus in Oberbrügge steht und die Kinder- und Jugendarbeit im großen Stadtteil Oberbrügge-Ehringhausen weiter abrunden soll.

Oberbrügge – Ganz viele Hände haben sich im Laufe des letzten Halbjahres an ihm zu schaffen gemacht. Inzwischen steckt viel Schweiß und auch Geld in dem Projekt, das seinen Ursprung im Jahr 2019 hat. Im Frühjahr wird er nun in Betrieb gehen.

Zur Erinnerung: Mit einer Förderung der Bürgerstiftung für Halver über 1110 Euro konnte damals der Bauwagen angeschafft und der Transport nach Oberbrügge finanziert werden. „Wir hatten uns mit dem Projekt bei der Bürgerstiftung beworben und den Zuschlag erhalten“, sagte Jürgen Wichert, Vorsitzender des Aktionsbündnisses, im Februar 2019, als noch gar nicht klar war, wie es mit dem Mehrgenerationenpark rund um Bürgerhaus und Sportplatz aussehen könnte, wie es zu finanzieren und umzusetzen ist.

Der Bauwagen werde ab März bis April mit Leben gefüllt, kündigt Kristian Hamm, Geschäftsführer der gemeinnützigen Sentiris GmbH auf Anfrage unserer Redaktion an. Inhaltlich werde er in das Konzept des Kinder- und Jugendtreffs „Die Insel“ im Bürgerhaus integriert. Das heißt, dass ein Teil der Arbeit des Treffs in den Bauwagen verlegt wird, die konzeptionelle Feinarbeit finde zurzeit noch statt, wesentlich durch die Werksstudentinnen aus dem Fach Soziale Arbeit.

Mit dem stationären Fahrzeug soll die sogenannte aufsuchende Jugendarbeit für den Stadtteil weiter verstärkt werden. Dort sollen Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien erarbeitet werden, und zwar in Zusammenarbeit auch mit Institutionen und Vereinen im Ort. „Ich hoffe auf Strahlkraft für den Ort“, so Kristian Hamm.

Sentiris als Träger der freien Jugendarbeit und eben der Insel war auch als Antragsteller beim Fördergeber vorstellig geworden. Für das Kleinprojekt bewilligten die Leader-Organisatoren und der Lenkungskreis 13 518 Euro, das heißt, 80 Prozent der Gesamtkosten.

Das Geld wurde benötigt, um die Dinge gegenzufinanzieren, die man nicht in Eigenleistung stemmen konnte. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sentiris packten mit an und auch Kinder und Jugendliche des Ferienspaßes.

Doch die Restaurierung forderte auch Fachkenntnisse. Für Dinge wie Strom, Verlegung des Fußbodens oder das Verputzen der Innenwände waren letztlich Fachleute gefragt, doch am Ende funktionierte das Zusammenwirken, wie das Ergebnis zeigt.

Ein bisschen Pflege an der Umlage noch, die Brutkästen für Vögel kommen auch noch, doch dann dürfte es losgehen zwischen Mehrgenerationenpark und Bürgerhaus, wo sich das soziale, sportliche und kulturelle Zentrum des Dorfes herausgebildet hat.