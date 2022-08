Ehrungen, Beförderungen und Amtswechsel bei der Freiwilligen Feuerwehr

Von: Monika Salzmann

Feuerwehr Halver:Im Beisein der Wehrleitung und der Löschzugführung stellten sich die Beförderten zum Gruppenbild auf. © Salzmann, Jakob

Emotionaler Wechsel, stehender Applaus und Anerkennung beim Tag der Ehrungen der Feuerwehr Halver.

Mit stehenden Ovationen, Dank und Anerkennung entpflichtete die Feuerwehr am Samstag bei ihrem Tag der Ehrungen und Beförderungen Christoph Seibert als Löschzugführer Stadtmitte und Michael Kind als stellvertretenden Löschzugführer. In ihre großen Fußstapfen treten Manuel Jhuj als neuer Löschzugführer und Tobias Starke als sein Stellvertreter.

Gemeinsam mit Gästen aus Reihen von THW und DRK, Bürgermeister und Ordnungsamt, Wehrleitung, anderen Löschzügen und Familienangehörigen feierte der Löschzug Stadtmitte seinen Tag der Ehrungen und Beförderungen, der mit einer Andacht zum Gedenken der Toten auf dem Friedhof begann. Für die Feier im Gerätehaus hatten fleißige Helfer alles liebevoll vorbereitet.



Zum neuen Löschzugführer Stadtmitte wurde Brandmeister Manuel Jhuj ernannt. © Salzmann, Jakob

„Wahnsinn, was ihr dieses Jahr alles geleistet habt“, lobte Christoph Seibert bei der Begrüßung die große Feuerwehrfamilie. Auch überörtlich – Stichwort Waldbrände – sei die Feuerwehr im Einsatz gewesen. Das „traumhafte Ambiente“ des Abends lobte er. „Es macht Spaß mit euch.“ Lobende Worte fand Bürgermeister Michael Brosch für die Zusammenarbeit der Hilfsorganisationen in der Stadt. Es sei nicht selbstverständlich, dass diese Zusammenarbeit so gut funktioniere. „Wir haben hier eine leistungsstarke Truppe, die mit ganzer Kraft dafür sorgt, dass sich die Menschen im Ort sicher fühlen“, lobte er. Schön sei, dass es mit dem Jubiläum 50 Jahre Jugendfeuerwehr bald eine weitere Veranstaltung gebe.



Christoph „Seppel“ Seibert gibt die Führung des Löschzugs in neue Hände weiter. © Hesse, Florian

Wehrleiter Dennis Wichert nutzte die Zusammenkunft zu einem kurzen Rückblick auf das zurückliegende Jahr – darunter die Feuerwehr-Ausstellung in der Villa Wippermann. „Ihr habt eine großartige Ausstellung auf die Beine gestellt“, meinte er. Auch auf die große Zahl an Einsätzen ging er ein. Allein in Lüdenscheid, wo zuletzt ein Waldbrand die Einsatzkräfte in Atem hielt, seien 1000 Einsatzstunden angefallen. Hilfe zu leisten, sei wichtig. „Wenn wir Hilfe brauchen, sollen andere auch zu uns kommen.“ Die Belastung sei hoch, teilweise zu hoch, gab er zu. „Wir werden daran arbeiten“, lautete sein Versprechen. Ein dickes Dankeschön ging an die Familien, die die Einsatzkräfte häufig entbehren müssen.



Staffelübergabe beim Löschzug Stadtmitte: Im Bild Bürgermeister Michael Brosch, Thorsten Wingenbach (stellvertretende Wehrleitung), Tobias Starke (neuer stellvertretender Löschzugführer Stadtmitte), Christopgh Seibert und Michael Kind (bisheriges Löschzugführer-Team), Manuel Jhuj (neuer Löschzugführer) und Dennis Wichert - von links. © Salzmann, Jakob

Für langjährige Treue zur Feuerwehr erhielten am Samstag Bettina Kind (35 Jahre) und Justin Andraczek (10 Jahre) Auszeichnungen in Gold und Bronze. Vom Feuerwehrmannanwärter zum Feuerwehrmann wurden Chris Dallmann, Jan-Hendrik Born und Alina Kalb ernannt. Über eine Beförderung zum Oberfeuerwehrmann durften sich Jason Pascal Andraczek, Björn Bunge, Ole Dänekas, Kevin Da Silva, Isabelle Kastner, Daniel Kuhlmann, Thorben Sanders und Jason Timmermann freuen. Vom Unterbrandmeister zum Brandmeister wurden Marius Menzel, Manuel Jhuj, Marc Braun und Justin Schneider, vom Oberbrandmeister zum Brandinspektor Nils Hermann befördert.



THW-Ehrenplakette für Christoph Seibert

Sehr emotional geriet der Abschied vom langjährigen Löschzugführer-Team, das mit Geschenken und Anerkennung überhäuft wurde. Aus Händen von Matthias Oelke, Zugführer des THW, erhielt Christoph Seibert dabei die Ehrenplakette des THW. „Das Verhältnis ist außergewöhnlich gut. Das gibt es in Nordrhein-Westfalen nicht oft“, lobte er. „Es war eine tolle Zeit“, bedankte sich der Ausgezeichnete. „Es ist eine Ehre, das zu tun, um anderen Leuten zu helfen“, würdigte auch Michael Kind in seinen Abschiedsworten das Ehrenamt. Vor dem Übergang zum gemütlichen Teil des Abends übergab Michael Brosch Wehrleiter Dennis Wichert den Schlüssel für einen Stromerzeugeranhänger, mit dem die Feuerwehr künftig für großflächige Stromausfälle gerüstet ist.