Ehepaar organisiert Hilfsaktion für Erdbeben-Opfer

Von: Thilo Kortmann

Teilen

Zehra Tosun, Demet Erdogan, Naziye Karagöz, Özgür Tosun und Firat Erdogan sammeln seit Montag mit der Unterstützung vieler Halveraner Spenden wie Kleidung, Lebens- und Hygienemittel in den Lagerräumen ihres Bullstyle-Tattoo-Ladens. © Kortmann, Thilo

Unmittelbar nach der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien hat das Ehepaar Tosun mit zahlreichen Freunden eine Hilfsaktion für die vielen Erdbebenopfer gestartet. Rund 300 Pakete mit Verbandsmaterial, Lebens- und Hygienemittel sowie Kleidung kamen bislang zusammen. Es wird weiter gesammelt.

Halver – Die Erschütterungen gehen durch die ganze Welt. Erschütternde Bilder wie das des Vaters, der die Hand seines toten Kindes hält, verschüttet unter den Trümmern des Hauses. Bilder, die sich einbrennen, Bilder, die viele Menschen zum Helfen animieren. Seitdem eines der stärksten Erdbeben in der Geschichte der Türkei und Syrien weite Teile der Länder verwüstete und das mittlerweile mehr als 21 000 Menschen in den Tod gerissen hat.

Auch in Halver hat sich sofort und spontan unmittelbar nach der Katastrophe eine Hilfsaktion entwickelt. „Als ich die schrecklichen Bilder zum ersten Mal sah, konnte ich nur noch reagieren, also sofort helfen“, sagt Zehra Tosun sichtlich erschöpft. Zusammen mit Ehemann Özgür haben sie direkt am Montag so schnell wie möglich eine Hilfsaktion ins Leben gerufen. „Wir sind losgefahren und haben alle abgeklappert, die wir in Halver kennen“, blickt sie zurück. Abends habe man die gespendeten Kleidungsstücke, Lebens- und Hygienemittel dann mit mehreren Autos und Freunden nach Lüdenscheid zur Erdbebenhilfe an der Hohen Steinert gefahren.

Özgür Tosun beim Stapeln der Pakete mit den gesammelten Spenden. Rund 300 kamen bislang zusammen. © Kortmann, Thilo

Seitdem sammeln die Tosuns Spenden in den Lagerräumen ihres Bullstyle-Tattoo-Ladens an der Frankfurter Straße. Bekannte unterstützen sie dabei, packen Pakete, animieren andere zum Spenden. Dazu gehören auch Demet und Firat Erdogan, die nicht nur wegen der Nachrichten aus ihrem Heimatland zutiefst erschüttert sind, sondern auch weil ihre Familie von den Zerstörungen betroffen ist. „Das Haus unserer Verwandten wurde zerstört. Nun lebt die Familie im Auto, es fehlt an Lebens- und Hygieneartikeln“, sagt Demet Erdogan. Viele ihrer Landsleute wollten wieder zurück in ihre stark beschädigten Häuser, aber sie dürften nicht, weil die Einsturzgefahr so groß sei, erklärt Firat Erdogan.

Zehra Tosuns Mutter Naziye Karagöz, die seit 1984 in Halver lebt, hat so eine Hilfsaktion bis dato noch nicht erlebt. „Ich bin stolz auf die jungen Menschen weltweit. Es sind heute Weltbürger, die sehr schnell und flexibel helfen wollen.“

Hygiene- und Lebensmittel wurden gesammelt. © Kortmann, Thilo

Dass die Solidarität jetzt nicht nur weltweit, sondern auch unter den Halveranern so riesig ist, überrascht die Tosuns und die Erdogans. „Viele Halveraner haben bislang geholfen, neben Türken auch viele Deutsche, Albaner, Bulgaren, Griechen“, zählt Özgür auf. Rund 60 Menschen hätten bislang mitgemacht, knapp 300 Pakete wurden gepackt, schätzt er. Beim Sammeln der Spenden arbeite man jetzt mit einer großen Hilfsaktion in Dortmund zusammen. Von dort aus fahren an diesem Freitag, 10. Februar, drei Lkw mit den Spenden in Richtung Hatay in der Türkei los. Deshalb habe man zunächst nur bis Donnerstag gesammelt und auf weitere Informationen aus Dortmund gesammelt, wie Zehra Tosun, die als Pflegerin bei der Pflege an der Volme arbeitet, erzählte. Den Job und das Organisieren der Hilfsaktion muss sie gerade unter einen Hut bringen. Ihr Arbeitgeber habe bereits mitgeholfen und wichtige Dinge zur Erstversorgung wie Verbandsmaterial gespendet. Zudem würden momentan Hygiene- und Lebensmittel in dem Katastrophengebiet dringend benötigt. Am Freitag verkündeten die Tosuns schließlich, dass sie wieder Spenden entgegennehmen. Wer etwas spenden möchte, kann das im Bullstyle-Tattoo-Studio an der Frankfurter Straße 22a tun.