Mit Halveraner Frisur zum Vizetitel

Tin Jedvaj (links) überreichte Melih Benderlioglu sein Trikot aus einem WM-Vorbereitungsspiel – der Friseur griff sofort zum Handy und verewigte die Übergabe per Selfie.

Halver/Meinerzhagen - Von Halver an die Kö: Melih Benderlioglu ist Friseur aus Leidenschaft.

Der ehemalige Meinerzhagener hat sich in der Branche einen Namen gemacht. Viele Jahre arbeitete er im Salon Ackerschott in Halver. Er räumte mehrere Meistertitel ab, tourt durch die ganze Welt.

Den bekanntesten Titel hätte jetzt aber fast einer seiner Kunden errungen. Für den Fußball-Weltmeistertitel reichte es am Ende zwar nicht, doch der kroatische Nationalspieler Tin Jedvaj errang immerhin den Vizetitel. Mit einer Frisur des 31-jährigen Benderlioglu.

Nach der Ausbildung in Drolshagen, Arbeit im Salon Ackerschott und verschiedenen Teilnahmen an Europa- und Weltmeisterschaften arbeitet und wohnt der Ex-Meinerzhagener mittlerweile seit Längerem in Düsseldorf, hat unter anderem die Profikicker von Bayer 04 Leverkusen frisiert.

So kam auch der Kontakt zum 22-jährigen Jedvaj zustande, der bei der WM zwar nur eine Nebenrolle spielte und auf 90 Spielminuten kam, aber dennoch seinen Anteil an der überraschend starken Leistung der Kroaten hatte. „Tin hatte mich vor dem Abflug zur WM gefragt, ob ich ihm nicht eine Frisur als Glücksbringer schneiden könnte. Habe ich natürlich ehrenamtlich gemacht.“

Benderlioglu verfolgte auch das Finale – wenn auch im entfernten Düsseldorf. Dort hat er mittlerweile seine beruflichen Zelte aufgeschlagen. Und hat in Sachen Fußball nun sein nächstes Ziel formuliert: die Köpfe der Kicker von Fortuna Düsseldorf.