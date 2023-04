Durchfahrt möglich: Wichtige A45-Anbindung ist wieder frei

Von: Frank Zacharias

In Zurstraße kann der Verkehr nun wieder rollen – und damit ist auch die Fahrt von Halver nach Hagen wieder über L528 durchgängig möglich. © L. Zacharias

Fast ein halbes Jahr war sie gesperrt - jetzt ist die Fahrt über die L528 von Halver nach Hagen aber wieder (fast) problemlos möglich.

Halver/Breckerfeld – Für viele Halveraner Pendler, die ihren Arbeitsplatz im Ruhrgebiet haben, ist sie von größter Bedeutung: Die Landesstraße 528, die über Breckerfeld zur A45-Anschlussstelle Hagen-Süd führt, gilt als wichtige Verkehrsachse in der Region – die infolge der Autobahnsperrung bei Lüdenscheid eine weitere Entlastung für die B54 darstellte. Seit fast einem halben Jahr war aber auch diese Verbindung gesperrt.

Wer aus der Stadt im Grünen die A45 gen Norden befahren musste, wählte den Weg über das zu Stoßzeiten stark befahrene Volmetal oder – mit Umweg – die Auffahrt Lüdenscheid-Nord, die ihrerseits aber kaum weniger Stau auf dem Zubringer versprach. Damit ist nun aber Schluss: Seit vergangener Woche rollt der Verkehr zwischen Breckerfeld und Hagen wieder. Der Landesbetrieb Straßen.NRW gab den frisch sanierten Abschnitt zwischen Zurstraße und Selbecke frei.

Die letzten Asphaltierungsmaschinen sind mittlerweile von der L528 verschwunden. © L. Zacharias

Damit endet eine schier unendliche Geschichte, die vor allem die Breckerfelder Bürger verzweifeln ließ, aber auch den Umleitungsverkehr der A45 massiv beeinträchtigte. Im Laufe der vergangenen Monate war es immer wieder zu Verzögerungen gekommen. Mal spielte das Wetter nicht mit, mal gab es Probleme mit dem Asphaltmischwerk, die Lieferengpässe zur Folge hatten. Aus dem ursprünglich anvisierten Fertigstellungstermin Ende 2022 wurde zunächst Ende Januar. Dann hieß es, man könne „frühestens Ende Februar“ fertig sein.

Restarbeiten machen kurze Ampelphasen möglich

Ende März war dann immerhin der längste Teil der sanierten Fahrbahn freigegeben worden: das 4,1 Kilometer lange Teilstück zwischen Selbecke und dem Ortseingang von Zurstraße, für dessen Sanierung etwa 2,1 Millionen Euro veranschlagt waren. Die Fahrt von Breckerfeld nach Hagen war dennoch noch nicht über die Landesstraße möglich, weil nun der kurze Abschnitt zwischen dem Zurstraßer Friedhof und der Einmündung Waldbauer an der Reihe war.

So ganz auf Bauarbeiten verzichten müssen die Autofahrer auf der Landesstraße 528 aber nicht: Zeitweise, so heißt es aus dem Landesbetrieb, könne es in nächster Zeit immer wieder mal zu halbseitigen Sperrungen kommen. Eine Ampel soll den Verkehr dann an den noch ausstehenden Restarbeiten vorbeiführen.