Dürre im MK: Noternte auf dem Maisfeld

Von: Thilo Kortmann

Viele Landwirte in Halver mussten den Mais bereits im September noternten. Normal wird erst im Oktober oder November geerntet. © Thilo Kortmann

Lennard Berbecker greift in den Ackerboden und präsentiert eine Handvoll Erde. Doch die ist im Nu vom Winde verweht, weil staubtrocken. Der Ackerboden gleicht einem Wüstenboden. „Die Situation ist dramatisch“, erklärt der Landwirt vom Hof Berbecker in Anschlag.

Nicht besser sieht es beim Mais aus. „Der Mais liebt die Sonne. Aber Regen muss auch manchmal sein. Und der fehlt gerade sehr.“ Er nimmt ein braunes, trockenes Blatt in die Hand. „Den braunen Mais werden auch wir jetzt ernten müssen. Bevor noch ganz vertrocknet ist. Und das ist nicht wenig“, sagt Berbecker.

Aber die Wetterlage ist dramatisch.

Normalerweise findet die Maisernte im Oktober oder November statt, wenn das Wetter halbwegs normal ist. „Aber die Wetterlage ist dramatisch.“ Der Mais sei ja schon eine Pflanze, die mit wenig Wasser zurechtkomme, sagt er, aber so eine extreme Trockenheit habe auch für diese robuste Pflanze negative Folgen. „Viele Maiskolben haben sich noch nicht richtig entwickelt“, erklärt Bruder Christoph Berbecker, 1. Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsvereins Halver. Er rechnet mit größeren Einbußen bei der Ernte, insbesondere hinsichtlich der Qualität. Beim Ertrag hingegen erwarte er Einbußen von bis zu 20 Prozent.



Noch schlechter als beim Mais sieht es bei der Grassilage aus. Aufgrund der trockenen Wetterverhältnisse wurde deutlich weniger gemäht als im vergangenen Jahr. „Um die drei Grasschnitte werden die meisten Landwirte in diesem Jahr fahren. Im vergangenen Jahr waren es bei vielen fünf oder mehr“, erklärt Christoph Berbecker. Viele Landwirte hätten durch das hervorragende Vorjahr große Vorräte an Grassilage anlegen können. Für Landwirte ist das Grün sehr wertvoll, weil es neben Mais auch als Futter für die Kühe dient. „Auch unsere Kühe zehren bereits von den Grasreserven aus dem vergangenen Jahr“, sagt der Vorsitzende.



Landwirt Lennard Berbecker mit dem Mais, der zunehmend vertrocknet. © Thilo Kortmann

Frischen, grünen Nachschub gibt es zurzeit nicht. Die Weideflächen sind überwiegend braun, ausgetrocknet, knochenhart. Gras wächst nicht mehr nach. Das habe, sagt er, Konsequenzen für die Kühe. „Wir holen die Kühe jetzt schneller in den Stall“, erklärt der Landwirt. Da wo kein Grün mehr sei, könnten sie ja nicht mehr grasen.



Und mit ein paar Regenschauern sei auch nicht mehr getan, ehe sich der Boden wieder erhole. Viele Flächen seien so ausgetrocknet, dass es Monate brauche, bis sie regenerierten. Aber: „Erst wenn es wieder regnet, kann man darüber nachdenken.“



Von einer Notsituation will der Vorsitzende allerdings noch nicht sprechen, denn „es gibt Regionen in Deutschland, bei denen das Wort Not bezüglich der Dürre noch eher zutrifft“. Besorgniserregend sei jedoch, findet Berbecker, dass die Jahre vor 2021 hier bei uns auch so extrem trocken gewesen seien. Für die Regionen des Märkischen Sauerlandes sieht er deshalb folgende Situation: „Es ist noch nicht genau absehbar, welche dauerhaften Schäden die lange Trockenheit bei den Wiesen und Ernten anrichten wird. Es kann sein, dass viele Grünflächen neugesät werden müssen. Dafür braucht es aber Regen.“



Auch bei Stefan Pastoors auf dem Hof am Ober Hövel ist die Stimmung getrübt. „Auch wir mussten noternten. Es ist dramatisch“, heißt es bei Pastoors. Genaue Daten über Ertrag und Qualität der Ernte werde erst in nächster Zeit gegeben. Klar sei aber, „es wird erhebliche Einbußen geben“, sagt der Halveraner Landwirt.



Im vergangenen Jahr sei es genau das Gegenteil gewesen, etwas zu feucht für den Mais, und dann der Sturm, der damals große Teile der Maisernte beschädigt habe, erinnert er sich. Wer vor dem Sturm geerntet habe, sei deutlich im Vorteil gewesen.



„Und dieses Jahr jetzt diese dramatische Trockenheit“, sagt Stefan Pastoors. Von den sechs bis sieben Grasschnitten im Vorjahr, ist man in diesem Jahr auch am Ober Hövel meilenweit entfernt. Nur drei sind es bislang. Aber immerhin gilt es, 140 Kühe auch mit Gras zu ernähren. Dabei muss Pastoors bereits jetzt auch auf die Vorräte aus dem vergangenen Jahr zurückgreifen.

Auch er weist daraufhin, dass es noch trockenere Regionen in Deutschland gebe, „mit einer noch schlechteren Ernte wie zum Beispiel in Mecklenburg. Dagegen sind wir hier noch ganz gut dran.“ Aber trotzdem: Es sei sehr wahrscheinlich, dass auf seinen Grünflächen mit wenig Bodenuntergrund komplett neu gesät werden muss, sagt er. „Sollte der Regen auch in den beiden kommenden Monaten ausbleiben, können wir das Jahr komplett vergessen“, ist er sich sicher.



Trotz aller Probleme, die der Klimawandel für die Landwirtschaft mit sich bringt, möchte Christoph Berbecker nicht herumjammern. Er versucht, Optimismus zu verbreiten, und glaubt an Innovationen in der Landwirtschaft, die den Job zukunftsfähig trotz Klimawandels machen. „Unsere Hoffnung liegt auf der Forschung; die entwickelt zunehmend Pflanzen und Gräser, die besser mit extremer Trockenheit oder zu viel Feuchtigkeit zurechtkommen“, erklärt der junge Landwirt. Er verfolgt die Entwicklungen in der Agrar- und Landwirtschaft mit sehr großem Interesse, denn er hat, wie viele andere Kollegen auch, noch einige Jahrzehnte in dem Beruf vor sich.