Dubiose Angebote an der Haustür: Illegale Teerkolonne unterwegs

Von: Florian Hesse

Vermutlich illegal unterwegs ist offenbar zurzeit eine Teerkolonne in Halver und Umgebung (Symbolbild). © Thiele, Thomas

Achtung: Die Masche ist bekannt. Eine illegale Teerkolonne ist in Halver unterwegs und klingelt an den Türen.

Halver – In Halver, möglicherweise auch in der Umgebung, ist zurzeit offenbar eine illegale Teerkolonne unterwegs. Die Masche ist bekannt. Es sei gerade möglich, schnell und billig Flächen mit Asphalt zu versehen, so das Angebot an der Tür durch einen Mann mit starkem Akzent in Warnweste, unterwegs in einem weißen Kleinwagen.

Die Erfahrung zeige, dass solche Angebote in der Regel äußerst dubios seien. Die Leistungen würden nicht oder in miserabler Ausführung und letztlich zu horrenden Preisen erbracht, sagt auch Lutz Eicker vom Ordnungsamt der Stadt Halver.

Die Polizei rät Betroffenen, solche und andere verdächtige Vorgänge umgehend bei der örtlichen Polizeidienststelle bekannt zu machen, in Halver unter Tel. 02353/91990 beziehungsweise auch Tel. 110.