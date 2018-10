Drogerie wird zum Familiencafé

Halver - Die frühere Drogerie Scholz an der Frankfurter Straße wird voraussichtlich zum Familiencafé. Das jedenfalls ist der Plan von Annika Sollik, aus Remscheid, die dort im Stadtteil Lüttringhausen bereits ein solches Café betreibt.

Noch im November soll es voraussichtlich losgehen in Halver. Die vormals tristen Wände sind bereits in einem leuchtenden, hellen Gelb gestrichen. Das Plakat „Zu vermieten“ ist überklebt. „Vermietet“ heißt es jetzt an der Frankfurter Straße, wo damit ein empfindlicher Leerstand verschwinden würde.

Großzügige Flächen

Das Angebot richtet sich schwerpunktmäßig an Eltern mit kleinen Kindern, die sich dort treffen können, während die Kleinen auf mehreren 100 Quadratmetern großzügige Flächen zum Spielen vorfinden. „Bei uns habt ihr die Möglichkeit ganz in Ruhe einen Kaffee zu trinken oder einen unserer selbst gebackenen Kuchen zu kosten. Natürlich bieten wir auch Frühstück und sonntags ein reichhaltiges Buffet an“, wirbt das Remscheider „Café Eulenwald“, dessen Konzept für Halver Pate steht, um Besucher.

Gäste von 0 bis 4 Jahren

Spezialisiert ist man in Remscheid auf kleine Gäste im Alter von 0 bis 4 Jahren, die sich im gesamten Café frei bewegen können. Aber auch ältere Geschwisterkinder sind willkommen, sollen dort aber bei den Eltern mit am Tisch sitzen. Spielgeräte seien eigens ausgesucht und auf Sicherheit geprüft.

Eine Einschränkung aber gilt: Die Aufsichtspflicht der Eltern besteht unverändert fort. Eine Haftung für Aufsicht und Fürsorge kann das Café naturgemäß nicht übernehmen.