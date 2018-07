DRK: Landeswettbewerb in Halver

Halver - Zeltlagerstimmung und Familientreffen: Zwischen diesen sympathischen Polen bewegte sich am Samstag der DRK-Landeswettbewerb 2018. Von der Thomas- und Frankfurter Straße bis zum Jugendheimplatz gab es Wettkampf- und Infostationen. Zwölf Rotkreuzgruppen und sieben Jugendrotkreuz-Teams gingen an den Start.

Dank der guten Ausbildung und Vorbereitung wurden die gestellten Aufgaben ganz ohne den sonst oft üblichen Wettkampfstress souverän gemeistert. Nach einem erlebnisreichen Wettbewerb qualifizierte sich die Rotkreuzgruppe Wenden des DRK-Kreisverbands Olpe für den am dritten Septemberwochenende in Siegen stattfindenden Bundeswettbewerb.

Eröffnet wurde die Veranstaltung vor der Sparkasse. Landesrotkreuzleiter Thorsten Junker und seine Kollegin Tanja Knopp hatten sich dazu etwas Besonderes einfallen lassen. Die Helferinnen und Helfer formten ein großes Herzen und und hielten für ein Drohnenfoto Buchstabentafeln in die Luft. So wurde das Wettbewerbsmotto „Herzenssache Menschlichkeit“ in Szene gesetzt.

DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt hob anschließend die Bedeutung des Wettbewerbs hervor. „Der heutige Tag zeigt uns die Vielfalt der Aufgaben, die das DRK im Land übernimmt. Dabei steht das Ehrenamt als Markenkern unserer Organisation im Mittelpunkt“, betonte die im Dezember 2017 gewählte Chefin der bundesweit gut 425 000 DRK-Aktiven.

Während die Ehrengäste zur Musik des Fanfarencorps Landsknechte zum Gästeempfang in den Kulturbahnhof zogen, starteten die Rotkreuz- und Jugendrotkreuzgruppen in den Wettbewerb. Im Bereich der für den Autoverkehr gesperrten Innenstadt fanden sich vier Stationen für die Erwachsenen und sieben Stationen für die Jugendlichen. Alle Starter konnten hier vor interessierten Zuschauern und DRK-Kollegen zeigen, was sie im Rahmen der Fachausbildung in den Ortsvereinen und bei überörtlichen Übungen gelernt haben.

Dabei ging es nicht nur um DRK-Klassiker wie die Versorgung blutender Schürfwunden oder die Kühlung von Prellungen. Auch soziale Kompetenz war gefragt. So mussten Senioren betreut werden, die wegen einer Bombenentschärfung aus ihrer gewohnten Umgebung in eine Notunterkunft verlegt worden waren. Auch technisches Geschick war gefragt – beispielsweise beim Aufbau der Notbeleuchtung für ein Betreuungszelt.

Die Jugendteams zeigten gleich an zwei Stationen ihr Können in Erster Hilfe. Natürlich wurde das Rotkreuzwissen getestet und schließlich warteten noch knifflige Geschicklichkeitsspiele auf die jungen Starter. Das Interesse der Bürger an dem DRK-Ereignis blieb etwas hinter den Erwartungen zurück. Dabei boten sich auf dem parallel zum Wettbewerb aufgebauten „Markt der Möglichkeiten“ viele interessante und unterhaltsame Einblicke in die vielfältigen DRK-Angebote. Hüpfburg und Teddybären-Krankenhaus begeisterten die jüngsten Gäste.

Das gerade neu gegründete Halveraner Jugendrotkreuz stellte sich vor und versüßte vor allem den Kindern den Tag mit Zuckerwatte, Limonade und Obstsalat. Erste Hilfe und Hausnotruf wurden vorgestellt, und wer wollte, konnte vor Ort im Blutspendemobil gleich zum aktiven Spender werden. Holländische DRK-Freunde stellten Oldtimer und altes Gerät aus, währen die Aktiven der Motorradstaffel Gelsenkirchen die Ausrüstung ihrer schweren BMW-Motorräder erklärten. Die DRK-Wasserwacht Euskirchen stellte nicht nur ihr flottes Rettungsboot aus, sondern beteiligte sich als Gästeteam aktiv am Wettbewerb.

Der MVG-Rettungsbus, die Hubrettungsbühne der Feuerwehr und einige Fahrzeuge des Technischen Hilfswerks waren als Zeichen der engen Zusammenarbeit im örtlichen Katastrophenschutz ausgestellt. Der große Einsatz der Ehrenamtlichen in diesem Bereich wurde auch beim Gästeempfang im Kulturbahnhof hervorgehoben. Dr. jur. Fritz Bauer, Präsident des DRK Landesverbandes Westfalen-Lippe, hieß die Ehrengäste willkommen. „Dies ist eine Veranstaltung der Begegnung und des Kennenlernens. Dabei sehen die Bürger, was das DRK alles kann und macht“, beschrieb Hans-Joachim Brüßler, Präsident des DRK-Kreisverbandes Altena-Lüdenscheid den Wettbewerb.

„Wir sind stolz darauf, diese große Veranstaltung hier erstmals ausrichten zu dürfen“, betonte André Trimpop, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Halver. Er bedankte sich bei den vielen Helferinnen und Helfern, die am Wochenende zum Gelingen des Landeswettbewerbs beigetragen haben. Ein Dankeschön ging natürlich an die Stadt Halver, die das Großereignis intensiv gefördert hat.

Bürgermeister Michael Brosch stellte den Gästen nicht nur die Besonderheiten der Stadt Halver vor, sondern unterstrich auch die Bedeutung des DRK für den sozialen Zusammenhalt in der Kommune. Ob Kindergarten, Sanitätswachen oder Seniorenangebote: Der Ortsverein und die weiteren DRK-Einrichtungen seien für alle Bürger da – und das sehr oft sogar ehrenamtlich.