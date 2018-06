DRK-Landeswettbewerb: Große Herausforderung

Halver - „Herzenssache Menschlichkeit“: Unter diesem Motto beginnt am Samstag, 30. Juni, in der Innenstadt der DRK-Landeswettbewerb 2018.

Viele der aktiven Rotkreuzler aus den 38 Kreisverbänden in Westfalen-Lippe reisen bereits am Tag zuvor an. Hinzu kommen am Veranstaltungstag zahlreiche weitere Mitglieder aus der großen DRK-Familie. Und zu dem Ereignis sind auch alle Bürger willkommen. „Wir zeigen gerne, was wir können und tun“, sagt Landesrotkreuzleiterin Tanja Knopp im Gespräch mit dem AA.

Für den ausrichtenden Ortsverein Halver und den DRK-Kreisverband Altena-Lüdenscheid ist der Wettbewerb eine große Herausforderung. „Wir haben lange von der Durchführung eines solchen Großereignisses geträumt“, gesteht der Halveraner DRK-Vorsitzende André Trimpop.

Die schon vor Monaten gestartete Vorbereitung zielt jetzt darauf ab, den Besuchern alle Facetten der vielfältigen DRK-Arbeit zu präsentieren. Gleichzeitig soll das Wochenende für die DRK-Aktiven zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Neuhoff übernimmt Organisation

Die Organisation vor Ort hat Rotkreuzleiter Werner Neuhoff übernommen. Zusammen mit Kreisverbandsvorstand Ulrich Hoffmann und ganz viel Unterstützung auf Landesebene durch Christian Kleinberns, Leiter der Einsatzstaffel, beginnt für die Aktiven des DRK-Ortsvereins die heiße Phase des Wettkampfes schon am Freitagnachmittag. Dann reisen bereits viele der Starter an. Sie werden für zwei Tage im Anne-Frank-Gymnasium untergebracht.

Eröffnet werden die Wettbewerbe am Samstagmorgen, 30. Juni, um 9.30 Uhr auf dem Sparkassenvorplatz. Die Begrüßung der Teilnehmer durch die Landesrotkreuzleitung und die Landesleitung des Jugendrotkreuzes wird musikalisch durch das Fanfarencorps Landsknechte Halver begleitet.

Um 10 Uhr folgt der Gästeempfang im Kulturbahnhof. Die Begrüßung dort nehmen Dr. jur. Fritz Bauer, Präsident des DRK-Landesverbandes Westfalen-Lippe, Hans-Joachim Brüßler, Präsident des DRK-Kreisverbandes Altena-Lüdenscheid, und André Trimpop, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Halver, vor.

Gerda Hasselfeldt hält Ansprache

Grußworte richten Bürgermeister Michael Brosch und der stellvertretende Landrat des Märkischen Kreises, Lutz Vormann, aus. DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt und der stellvertretende THW-Landesvorsitzende Nicolas Hefner halten dann die Ansprachen.

Die Wettkämpfe an den vier Rotkreuz-Stationen beginnen ebenfalls um 10 Uhr. Daran nehmen bis weit in den Nachmittag hinein die Siegergruppen der diesjährigen DRK-Kreiswettbewerbe in Westfalen-Lippe teil. An der Frankfurter Straße, am Busbahnhof und auf dem Jugendheimplatz werden sie unter anderem mit professionell dargestellten Notfällen und inszenierten komplexen Ereignissen konfrontiert.

Kenntnisse aus dem Betreuungsdienst, dem Technischen Dienst, dem Blutspendewesen, dem Suchdienst, der Wasserwacht und der Wohlfahrts- und Sozialarbeit werden ebenfalls abgerufen und von den Schiedsrichtern gewertet.

Neuer Jugend-DRK in Halver

Zeitgleich beginnt das Programm für das Jugendrotkreuz. Vorgesehen sind Erste-Hilfe-Aufgaben sowie attraktive Spiel-, Spaß- und Sportstationen. Dem Nachwuchs widmet der gastgebende Ortsverein besondere Aufmerksamkeit – ist doch in Halver erst vor Kurzem das Jugend-DRK neu gestartet. Die mittlerweile schon 18 Aktiven sind natürlich fest mit in die Organisation eingebunden.

Schließlich öffnet ab 10 Uhr auch der unterhaltsame Markt der Möglichkeiten auf der für den Autoverkehr gesperrten Frankfurter Straße. Der Veranstaltungstag endet ab 19 Uhr mit dem Festabend in der Städtischen Gemeinschaftshauptschule, Mühlenstraße 2. Dort findet gegen 20.30 Uhr die Siegerehrung statt. Das erfolgreichste Team aus den Kreisverbänden vertritt den Landesverband beim Bundeswettbewerb der DRK-Bereitschaften, der am dritten September-Wochenende in Siegen stattfindet.