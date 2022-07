Weiter viele Corona-Tests - trotz Gebühr

Von: Florian Hesse

Das Testzentrum des DRK Halver an der Thomasstraße. © Florian Hesse

Es wird weiter getestet beim DRK, und das bei gleichbleibender Nachfrage.

Die Vermutung, dass deutlich weniger Menschen das Testzentrum an der Thomasstraße aufsuchen würden, wenn die Tests für manche nicht mehr kostenfrei sind, hat sich nicht bestätigt. „Die Welle ist einfach so hoch“, sagt Rotkreuzleiter Werner Neuhoff.

Die Inzidenz für Halver wird mit Stand von Dienstag mit etwa 1300 angegeben. Die Dunkelziffer dürfte bedeutend höher sein. Das dürfte auch der Grund für die Nachfrage sein. Zum Teil ist trotz weiter erforderlicher Anmeldung mit Wartezeiten zu rechnen. Das DRK bietet zurzeit die einzige Teststelle in Halver an.

Neuhoff gibt die Zahl der Testwilligen mit 140 bis 150 täglich an. Den Test komplett selbst zahlen müssen davon 10 bis 15. Die weiteren Nutzer des Testzentrums seien freigestellt, in der Regel, weil es sich um eine Freitestung nach überstandener Erkrankung handelt. Das erklärt auch die hohe Zahl von Positiv-Ergebnissen. Rund 50 Positiv-Tests fallen täglich an. Im Unterschied zu andern Teststellen hatte das DRK-Halver zugesagt, das Zentrum angesichts hoher Zahlen weiter aufrechtzuerhalten.



Die Abrechnung erfolgt über eine „Erklärung zum Testgrund“, die auch zu unterschreiben ist. Gezahlt werden kann per EC-Karte. Zuzahlungspflichtige Tests mit einer Beteiligung von 3 Euro erhält:



wer eine Veranstaltung in Innenräumen besucht,

Kontakte zu Personen hat , die älter sind als 60 Jahre,

Kontakt zu Personen haben wird, die aufgrund einer Vorerkrankung und Behinderung ein hohes Risiko aufweisen oder

wer mit einem roten Status-Anzeige der Coroana-App ein erhöhtes Risiko mit sich trägt.



Der Bürgertest ist kostenfrei unter anderem für Kinder unter fünf Jahren, bei anderen Kontraindikationen (insbesondere Schwangerschaft) und für Menschen, die sich in Quarantäne befinden und sich freitesten lassen wollen. Ebenfalls kostenlos ist er für Pflegepersonen oder Krankenhaus- und Pflegeheimbesucher.