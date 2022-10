Impfzeiten

Corona: Testzentrum wird zur Impfstelle in Halver

Von: Florian Hesse

Im Testzentrum des DRK Halver soll ab 7. November auch geimpft werden. © Florian Hesse

Halver – Das Testzentrum bleibt. Das Impfzentrum kommt dazu. Ab dem 7. November wird es beim DRK Halver auch möglich sein, sich gegen Covid impfen zu lassen. Das kündigt Rotkreuzleiter Werner Neuhoff an.



„Ziel ist, die Inzidenzen runterzukriegen“, sagt Neuhoff, und außerdem den persönlichen Gesundheitsschutz der Bürger in Halver zu gewährleisten. Angeboten würden alle Impfstoffe und alle Impfungen von der Erstimpfung bis zum Booster.



Anders als in der Vergangenheit, als das DRK Halver im Auftrag des Märkischen Kreises das Halveraner Testzentrum im Saal des Kulturbahnhofs betrieben hatte, läuft das neue Impfprojekt nun in Eigenregie und in bewährter Zusammenarbeit mit dem Pflegedienst Pflegeleicht, mit dem der Ortsverein seit März das Testzentrum betreibt.



Der Standort an der Thomasstraße unterhalb des Rathauses bleibt weiterhin erste Wahl. Zwischenzeitliche Überlegungen, den Betrieb in einen Container zu verlagern, seien vom Tisch, so der Rotkreuzleiter auf Nachfrage. Das hänge zusammen mit dem Umbau der Parkplätze, aber auch mit der Möglichkeit, dass die Menschen sich nach einem Test beim Warten im Trockenen und wenigstens etwas Wärme aufhalten könnten.



Für den Regelbetrieb des Roten Kreuzes bedeutet das, dass auch in den nächsten Monaten keine Schulungsmöglichkeiten in der Unterkunft bestünden. Das DRK weicht dafür ins Bürgerzentrum aus. „Für die Möglichkeit sind wir der Stadt Halver und auch Claudia Wrede vom Bürgerzentrum ausgesprochen dankbar“, sagt Neuhoff.



Anlass für die weitere Anstrengung sind die hohen Infektionszahlen in Halver mit einer Inzidenz von 943 zu Wochenbeginn. Die Zahl der Testungen steigt damit deutlich an zum Teil auf Tageswerte von 150. Trotzdem geht man beim DRK davon aus, dass die Zahl unentdeckte Infektionen hoch sei. Nach Einführung der Kostenpflicht für die Testungen sei die Dunkelziffer vermutlich deutlich gestiegen.



Die Eröffnung des Impfzentrums ist verbunden mit der Einführung eines neuen Systems für Terminvereinbarungen. Die Online-Adresse für Impf- wie Testtermine werde noch rechtzeitig bekannt gegeben, kündigt Neuhoff an. Und auch die Öffnungszeiten ändern sich.



Impfzeiten



Geimpft wird montags und donnerstags in der Zeit von 15 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 11 Uhr. Impfarzt ist der Halveraner Allgemeinmediziner Dr. Hans-Jochen Eversmann.



Testzeiten



Getestet wird künftig Montag und Donnerstag von 7 bis 14.30 Uhr, Samstag von 11.30 bis 16 Uhr, außerdem Dienstag, Mittwoch und Freitag von 7 bis 16 Uhr. Und auch sonntags geht das DRK jetzt in den Testbetrieb, und zwar in der Zeit von 13 bis 15 Uhr.