Corona: DRK führt ab Donnerstag auch PCR-Tests durch

Von: Florian Hesse

Das DRK Halver bietet ab Donnerstag, 17. November, auch PCR-Tests an. © Florian Hesse

Das DRK Halver bietet jetzt auch PCR-Tests an.

Halver - Schnelltests und Impfungen gegen das Coronavirus hat das DRK in Halver bisher durchgeführt. Am Donnerstag, 17. November, kommt ein weiteres Angebot hinzu. Dann führt das Team rund um DRK-Leiter Werner Neuhoff auch PCR-Tests durch. Wer also einen positiven Schnelltest hat, kann auch gleich vor Ort den PCR-Test machen lassen. Bis zum nächsten Morgen sei das Ergebnis dann da, sagt Werner Neuhoff. Für Selbstzahler kostet der PCR-Test 50 Euro, ansonsten laufen die Kosten über die Krankenkassen.

Werner Neuhoff weist außerdem auf das neue Buchungssystem hin. Unter halver-drk.de können die Bürgerinnen und Bürger einen Termin zum Testen beziehungsweise Impfen vereinbaren. Demnächst kommt der PCR-Test als Auswahl hinzu.

An den Öffnungszeiten ändert sich nichts: Getestet wird montags und donnerstags von 7 bis 14.30 Uhr, dienstags, mittwochs und freitags von 7 bis 16 Uhr, samstags von 11.30 bis 16 Uhr, sonntags von 13 bis 15 Uhr. Geimpft wird montags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr sowie samstags von 9 bi 11 Uhr.