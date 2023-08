Oberbrügger feiern Dorffest am Samstag

Von: Ursula Dettlaff

Teilen

Günter Eckhardt und Jürgen Wichert brachten in der vergangenen Woche die Banner für das Dorffest an. © Dettlaff-Rietz, Ursula

In Oberbrügge-Ehringhausen wird am Samstag gefeiert. Los geht es um 14 Uhr.

Halver - Es ist die dritte Auflage des Dorffestes – und soll in diesem Jahr vor allem die Oberbrügger ansprechen: Am Samstag, 12. August, steigt rund ums Bürgerhaus wieder das Dorffest für die ganze Familie. Entsprechende Banner weisen seit vergangener Woche darauf hin. Vier Meter lang und einen Meter breit ist das Exemplar, das Jürgen Wichert, Vorsitzender des Aktionsbündnisses Oberbrügge-Ehringhausen, und Günter Eckhard an der Haltestelle Ehringhausen befestigten. Weitere Banner machen an der Volmebrücke und im Neubaugebiet Schmittenkamp auf das Fest aufmerksam.

Dabei soll die dritte Auflage des Dorffestes kleiner als die anderen ausfallen: „Es soll ein kleines Fest nur für das Dorf werden“, sagt Jürgen Wichert. „Wenn das Wetter es zulässt, wird es eine Außenveranstaltung.“ Los geht’s um 14 Uhr mit einem kurzen Gottesdienst, den Pfarrer Thomas Wienand und ein Mitglied der christlichen Gemeinschaft halten. Dann wird das Fest eröffnet. „Wir wollen quatschen, essen und trinken“, erzählt Wichert. Am Imbisswagen vor dem Bürgerhaus wird Leckeres auf dem Grill zubereitet, gleich daneben steht der Bierwagen.



Die Christliche Gemeinschaft baut eine Hüpfburg sowie eine Boulder-Wand auf. Action und Spaß sind beim Menschenkicker-Spiel garantiert. Da kann die Turnhalle im Bürgerhaus geschlossen bleiben. Wie gewohnt gibt’s im Bürgerhaus Kaffee und Kuchen. Der Streichelzoo soll insbesondere für die jüngeren Besucher ein Highlight werden – dieses Mal werden auch Alpakas zu Gast in Oberbrügge sein. Ein DJ möchte derweil mit seinem Musikmix für gute Stimmung sorgen.



Die Feuerwehr präsentiert ihre Fahrzeuge und die Kinder dürfen an die Wasserspritze. Am Nachmittag erfreut der MGV Oberbrügge-Ehringhausen die Besucher mit einigen Liedern aus seinem Programm, während am Abend der DJ für tanzbaren Sound sorgen wird.



Die Veranstalter weisen darauf hin, dass Parkmöglichkeiten auf dem Parkplatz von Fuhrmann und Glöss sowie ab 16 Uhr bei Natürlich Wohnen zur Verfügung stehen. Und: Zwischen 14 und 19 Uhr richtet die Tagespflege am Burgweg einen Fahrdienst ein für Menschen, die aufgrund von Einschränkungen ansonsten nicht am Dorffest teilnehmen könnten. Unter Tel. 0 23 51 / 8 95 22 91 kann der Fahrdienst angefordert werden.



Zudem weisen die Organisatoren darauf hin, dass noch Kuchenspenden für die Cafeteria erwünscht sind. Dagmar Eckhardt vom Aktionsbündnis organisiert die Kuchentheke und ist unter Tel. 01 62/79 10 983 zu erreichen.



Ein letztes Vorbereitungstreffen der Organisatoren findet an diesem Dienstag, 8. August, um 19 Uhr am Bürgerhaus statt. Auch dazu sind weitere Helfer willkommen. Mindestens ein/e Vertreter/in der mitwirkenden Gruppen oder Vereine sollte auf jeden Fall dabei sein, darauf weisen die Verantwortlichen hin.