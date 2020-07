Wichtige Verbindungsstraße wird für drei Monate voll gesperrt - Sanierung der Landesstraße beginnt

Bald ist mit der L 892 eine wichtige Verbindungsstrecke für drei Monate voll gesperrt. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits.

Oberbrügge - Direkt in Oberbrügge werden in der Heerstraße seit Donnerstag die Schachtbauwerke saniert beziehungsweise erneuert. Dies geschieht, so erklärt Christoph Stillger vom Fachbereich Bauen und Wohnen, damit ab Ende August der Verkehr zur Bundesstraße 54 ungehindert abfließen kann.

Denn dann wird der Landesbetrieb Straßen.NRW die L 892 zwischen Ehringhausen und Karlshöhe für drei Monate voll sperren, um die Fahrbahn zu sanieren. Die Umleitung erfolgt über die Bundesstraße 54 und 229 – eine wandernde Baustelle mit Verkehrsführung durch eine Ampelanlage auf der Heerstraße würde den Verkehr zusätzlich belasten