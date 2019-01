"Grüner Blitz": Junger Mann (18) fährt an roter Ampel an - drei Leichtverletzte

Drei Autos beteiligt

Halver - Weil er einen "grünen Blitz" bemerkt haben will, hat ein Fahranfänger am Mittwochabend einen Unfall verursacht. Sein Wagen stieß mit dem Auto einer 20-Jährigen zusammen; beide Fahrzeuge schleuderten dann in den Gegenverkehr und kollidierten noch mit dem Pkw einer 19-Jährigen.