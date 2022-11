Halverscheid: Flurbereinigung wird zur Hängepartie

Von: Florian Hesse

Teilen

Verschoben, nicht aufgehoben: Die Dorfflurbereinigung in Halverscheid ist vertagt. © Florian Hesse

Die millionenschwere Dorfflurbereinigung in Halverscheid ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben.

Halver - Aufgrund personeller Probleme und der Festsetzung neuer Prioritäten rutscht das Projekt um drei Jahre nach hinten. Statt konkreter Planungen und Umsetzung in 2023 rechnet man im Dorf nun mit einem Baubeginn in 2027 bis 2028.

Das ist die Einschätzung von Udo Sommer, Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft der Halverscheider. Ende Oktober, sagt der Vorsitzende, hätte es eigentlich den ersten Workshop für die Anwohner geben sollen. Kurz zuvor kam aber die Nachricht aus der Bezirksregierung in Arnsberg, dass das Verfahren in dieser Form nicht zu halten sei.



„Das ist das zweitschlechteste Szenario, das den Halverscheidern passieren konnte“, zeigt sich auch Bürgermeister Michael Brosch enttäuscht. Noch schlechter fürs Dorf gewesen wäre nur noch eine komplette Absage, so seine Einschätzung. Denn immerhin hätten sich die beteiligten Eigentümer zusammengerauft, zum Teil auch konkret geplant im Hinblick auf die mögliche Unterstützung des Landes bei der Verschönerung von Dorf und Umfeld mit etwa 40 Gebäuden und rund 100 Einwohnern.



„Der Himmel war eigentlich schon ziemlich blau gemalt“, sagt Sommer über den Stand der Dinge. Nicht zuletzt deshalb, weil die Bezirksregierung selber auch bestrebt war, mit dem Verfahren zügig voranzukommen. Grund für die neue Priorisierung bei der Landesregierung seien seines Wissens auch politische Gründe, konkret die Bearbeitung von Windkraftprojekten, die die personellen Ressourcen binden würden, erfuhr der Vorsitzende der Teilnehmergemeinschaft.



Die Verschiebung bestätigt bei der Bezirksregierung auch Daniel Reemann. Es wäre jetzt darum gegangen, Absprachen mit Anwohnern über mögliche und zuwendungsfähige bauliche Veränderungen zu treffen. Das zu diesem Zeitpunkt zu tun, aber erst in drei Jahren zu einer Realisierung zu kommen, sei nicht zielführend, so der Projektleiter, der den Anliegern die Ziele der Flurbereinigung auch bereits persönlich vorgestellt und mit ihnen diskutiert hatte. Denn was in Halverscheid passieren sollte und – wenn auch verspätet – passieren soll, ist finanziell bedeutsam für das Dorf an der Stadtgrenze zu Schalksmühle. Im Gespräch sind insgesamt 2,7 Millionen Euro an Investitionen, davon 2,3 Millionen Euro als Fördermittel. Das zumindest war der Planungsstand Ende 2021.



Im Nachgang hatte sich herauskristallisiert, dass ein Teil der ursprünglichen Flächen im Umfeld aus der Flurbereinigung herausgenommen werden sollte, das heißt, die umliegenden Waldbereiche und auch die Straße ins Hälvertal. Die hat die Stadt nach den Hochwasserschäden vom Juli 2021 aus Mitteln der Hochwasserhilfe wieder hergestellt. Mehr müsse auch nicht sein, gibt Sommer den Tenor der Beteiligten wieder, die nicht weiteren Verkehr ins Dorf ziehen möchten.



Um der Enttäuschung entgegenzuwirken, wäre aus Sicht des Vorsitzenden ein anderes Projekt hilfreich, das zwar auf der Agenda der Dorfflurbereinigung steht, vielleicht aber auch anders verwirklicht werden könnte, so seine Hoffnung. Denn die Dorfhütte ist in ihrem jetzigen Zustand mindestens auffrischungsbedürftig. Eine Toilette wäre nicht schlecht, doch dafür bräuchte es den Anschluss an den Kanal.



Wie man hier zu einer Lösung kommen könnte, ist unverändert Gesprächsthema zwischen Halverscheid und Arnsberg. Das Förderprogramm Leader könnte unter Umständen an dieser Stelle helfen.

Die Ziele Die Dorfstraßen in der Ortslage können dorfgerecht erneuert werden.

Entsiegelung von Flächen und dorfgerechte Grüngestaltung in der Ortslage und am Ortsrand

Maßnahmen der Dorfentwicklung auf Privatgrundstücken werden individuell ermittelt und mit den jeweiligen Eigentümern abgerechnet