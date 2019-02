Neue Finanzierungsmöglichkeit für Mehr-Generationen-Park in Oberbrügge

Dorferneuerungsprogramm

Oberbrügge - Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung ruft Orte und Ortsteile mit bis zu 10.000 Einwohnern dazu auf, sich am Dorferneuerungsprogramm zu beteiligen. Bürgermeister Michael Brosch war am Mittwoch in Arnsberg und sagt: „Es würde sich für Oberbrügge anbieten.“