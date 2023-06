Raiffeisen-Genossenschaft vermeldet Rekordumsatz

Von: Ursula Dettlaff

Vorstand und Aufsichtsrat der Raiffeisen Genossenschaft v. li. Stefan Pastoors, Wolfgang Abel, Harald Hager, Dirk Voß, Oliver Rassenhövel, Marius Scholten, Dr. Dirk Köckler und Klaus Lehmkuhl. © Dettlaff-Rietz, Ursula

Die Raiffeisen-Genossenschaft Südwestfalen fühlt sich ihrem Versorgungsauftrag verpflichtet.

Halver – „Ein Rekordumsatz in einem turbulenten Jahr“, so beschrieb Marius Scholten, Halveraner Vorstand der Raiffeisen-Südwestfalen eG, das Geschäftsjahr 2022. Es schließt mit einem Umsatz von 42,7 Millionen Euro ab. „In schwierigen Zeiten bewährt sich das genossenschaftliche Prinzip“, betonte Aufsichtsratsvorsitzender Dirk Voß auf der Generalversammlung am Donnerstagabend. Ganz besonders begrüßte Voß dabei den Vorstandsvorsitzenden der Agravis Raiffeisen AG, Dr. Dirk Köckler, sowie Klaus Lehmkuhl vom Vorstand des Genossenschaftsverbandes. Die Genossenschaft hat neben Halver Niederlassungen in Ennepetal, Lüdenscheid, Herscheid und Breckerfeld.



„Nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine im Frühjahr 2022 wechselten die Vorzeichen an den Märkten“, erklärte Voß. Rohstoffknappheiten, Preissteigerungen, Versorgungsengpässe und eine nahende Energiekrise bestimmten das Handelsleben. Eine nicht unerhebliche Herausforderung seien zudem die „Versäumnisse in der Verkehrspolitik“, sagte Scholten mit Blick auf die Situation im Zusammenhang mit der A45.

„Die Genossenschaft ist dabei ihrem Versorgungsauftrag in der Region nachgekommen und hat sich in allen Sparten, als da sind Düngemittel, Futtermittel, Saatgut und Energie, als lieferfähig erwiesen.“ Das Ergebnis war eine Umsatzsteigerung in Höhe von 5,7 Millionen Euro auf 42,7 Millionen Euro. So konnte ein zufriedenstellender Jahresabschluss erwirtschaftet werden, wie Scholten resümierte.

Wie schon in den Vorjahren wird an die 673 Mitglieder eine Dividende von drei Prozent ausgezahlt. Ausdrücklich bedankte sich Scholten für die gute Zusammenarbeit bei den Mitarbeitern und den Ehrenamtlichen. Seiner Einschätzung nach ändert sich das Käuferverhalten. „Es wird weniger im Internet gekauft. Die Kunden möchten die Dinge anfassen, besprechen, nicht ständig den Postwagen vor der Tür haben und Waren zurückschicken“, sagte er.



Bei den Wahlen wurden Oliver Rassenhövel aus Ennepetal und Harald Hager aus Halver im Vorstand bestätigt. Für den Aufsichtsrat wurden Dirk Voß aus Herscheid als Vorsitzender sowie Stefan Pastoors aus Halver und Wolfgang Abel in ihren Ämtern bestätigt.