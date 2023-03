Diskussion um ZOB-Ausstattung – abgespeckte Variante ist das Ergebnis

Von: Carolina Ludwig

Teilen

Den Haltestellen am ZOB Schulzentrum fehlt noch die Ausstattung. Über die haben Ausschussmitglieder nun abgestimmt. © Birke, Maximilian

Die Busse halten wieder. Nach etwa einem Jahr Bauzeit sind die beiden Zentralen Omnibus-Bahnhöfe (ZOB) Sparkasse und Schulzentrum in Halver wieder befahrbar, der erste Teilabschnitt der Arbeiten ist abgeschlossen. Es fehlt noch der zweite Teilabschnitt: die Ausstattung der Haltestellen. Dass diese nun nach massiven Kostensteigerungen in abgespeckter Form in Auftrag gegeben werden soll, entschied am Dienstag der Ausschuss für öffentliche Einrichtungen.

Halver – „Die zum Teil exorbitanten Preissteigerungen“ im Tiefbausektor, wie es in der Beschlussvorlage heißt, trieben die ursprünglich angesetzten Gesamtkosten für den Umbau der beiden Haltestellen von etwa 1,6 auf mehr als 2,9 Millionen Euro. Die Stadt stellte einen Änderungsantrag zum genehmigten Förderantrag, bleibt allerdings trotzdem auf einem Eigenanteil von 885 600 Euro statt 164 400 Euro sitzen – müsste also Mehrkosten von 721 200 Euro zahlen, wenn die Haltestellen wie ursprünglich geplant ausgestattet werden sollen.

„Einzelne Maßnahmen können nicht weggelassen werden, da sie Teil des Förderbescheides sind, aber wir können an der Qualität einsparen“, fasste der Ausschussvorsitzende Martin Kastner (SPD) die Erläuterungen von Michael Schmidt, Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen, zusammen.

Der konkrete Vorschlag: normale Sitzbänke statt sogenannten smarten Sitzbänken, die neben der Möglichkeit, das Handy zu laden, auch ein W-Lan-Netz zur Verfügung stellen können; ein einfacher Fahrradsafe statt Fahrradgaragen für E-Bikes und Schließfächer, wie sie bereits am Kulturbahnhof zu finden sind, statt einer E-Schließfachanlage für E-Bikes. Das Sparpotenzial: 154 102,44 Euro, es bleibt ein Eigenanteil der Stadt in Höhe von etwa 567 000 Euro.

Noch ist der ZOB Sparkasse nicht ganz fertig, die Busse halten dort aber wieder seit einiger Zeit. © Birke

Obwohl sich die Ausschussmitglieder überwiegend einig waren, das Sparpotenzial wahrnehmen zu wollen, gab es doch eine rege Diskussion über das „wie“ und „in welcher Höhe“. Das vorgebrachte Argument, die smarten Sitzbänke seien nach wenigen Monaten vermutlich ohnehin defekt – „ein Kaugummi rein und das Ding ist im Eimer“, sagte Werner Fuchs (SPD) – fand vor allem bei Marvin Schüle (CDU) und Martin Kastner (SPD) keinen Anklang. Man könne nicht darauf verzichten, Angebote zu machen, nur weil die Möglichkeit besteht, dass diese durch Vandalismus zerstört werden. „So kommen wir nicht voran“, fand Kastner. „Ich bin für einen Kompromiss“, argumentierte auch Schüle für zumindest eine smarte Sitzbank pro Standort. Bei einem Stückpreis von etwa 8500 Euro sei noch genügend Sparpotenzial vorhanden. Auch Bürgermeister Michael Brosch brach eine Lanze für die Sonderausstattung und warb dafür, unbedingt das Angebot von abschließbaren Safes für E-Bikes beizubehalten.

Am Ende fiel die Zustimmung zum Beschlussvorschlag bei Enthaltungen von Schüle und Kastner einstimmig aus. Die beiden Haltestellen sollen wie beschlossen aber in „einfacher Bauart“ fertiggestellt werden. Das Fahrgastinformationssystem soll wie geplant errichtet und die Arbeiten in den kommenden Sommerferien durchgeführt werden.

Wann die neuen Wartehäuschen am Schulzentrum kommen, möchte Michael Brosch in der nächsten Sitzung des Hauptausschusses im April berichten.