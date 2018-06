Bürgermeister zur Kita Oberbrügge

Halver - Die Finanzierung der Baukosten für die neue Kita Wunderland ist strittig zwischen Märkischem Kreis als Träger der Jugendhilfe und dem Landesjugendamt. Es geht um etwa eine halbe Million Euro. Was bedeutet das für das Projekt und die Stadt Halver?

AA-Redakteur Florian Hesse sprach mit Bürgermeister Michael Brosch.

Herr Brosch, welche Auswirkungen haben die Finanzierungsmodalitäten konkret für das Vorhaben?

Michael Brosch: Auf das laufende Verfahren hat das gar keinen Einfluss. Die Handwerker werden termingerecht bezahlt, wie wir das als Stadt immer machen. Die Handwerker haben damit gar nichts zu tun.

Bedeuten hohe Baukosten zugleich eine hohe Miete für den jungen Träger, die Sentiris gGmbH?

Brosch: Nein. Die erstattungsfähigen Mieten sind gesetzlich gedeckelt und geregelt durch das Kinderbildungsgesetz. Wir nehmen in diesem Rahmen nur das als Miete, was darin festgeschrieben ist, sodass Sentiris nicht draufzahlt. Und wir wollen dem neuen Träger natürlich einen guten Start verschaffen.

Wie lange dauert das Verfahren, bis die Kostenübernahme geklärt ist?

Brosch: Wir sind als Stadt da nicht Herr des Verfahrens. Das ist in erster Linie der Märkische Kreis als Träger der Jugendhilfe in Halver. Ich gehe davon aus, dass der Kreis Widerspruch gegen den Bescheid des Landesjugendamts einlegen dürfte. Sollte das am Ende vor dem Verwaltungsgericht landen, könnte es ein mehrjähriges Verfahren werden.

Wie verbucht die Stadt die Mehrkosten in Höhe von voraussichtlich 250 000 Euro?

Brosch: In der Ergebnisrechnung ändert sich zunächst einmal nichts, weil der Betrag als offene Forderung gegengebucht wird. Und wir sind – wie auch der Märkische Kreis – zuversichtlich, dass wie unsere Rechtsauffassung auch durchsetzen. Insofern ist es finanziell lediglich eine Frage der Zeit.

Allerdings werden wir in der Praxis die nötigen Mittel als Überziehungskredit bereitstellen müssen, bis sie zurückfließen. Als Kommune entstehen uns dadurch aber keine Zinskosten.

Warum baut man denn eine Kita, wenn die Mittelzusage noch nicht zu 100 Prozent fest ist?

Brosch: Wir sind, wie auch der Kreis, davon ausgegangen, dass das Geld fließt, weil es sich um ein komplett neues Vorhaben handelt. Und eine Unterbrechung der Kindergartenversorgung im Stadtteil wäre fatal gewesen. Wir hätten die Kita beschädigt und auch mit Blick auf das geplante Neubaugebiet die Situation gehabt, Familien hier kein Angebot machen zu können.

Ist die Stadt nicht trotzdem ins Risiko gegangen?

Brosch: Eindeutig nein. Die Aufstellung des Haushalts hat nach bestem Wissen und Gewissen zu erfolgen. Das ist hier passiert, wie auch, eben schon gesagt, auch der Märkische Kreis genau dieser Auffassung war.

Wäre es nicht einfacher und billiger gewesen, den vorhandenen Kindergarten am Burgweg baulich aufzufrischen?

Brosch: Da gibt es mehrere Überlegungen, die für die neue Kita in der Schule sprechen. Inhaltlich geht es ja um die hance, für die kleinen Menschen in Oberbrügge, die innerhalb des Gebäudes von der Kita in die Schule wechseln. Das bedeutet zugleich eine Stärkung des Schulstandorts.

Mittelfristig halte ich die jetzige Lösung für sinnvoll, weil sie sich auf Jahre gesehen auch wirtschaftlich rechnet. Wir erzielen Mieteinnahmen, die wir vorher nicht hatten, und fangen Nebenkosten auf, die auch für ein vorher leerstehendes Gebäude angefallen sind.