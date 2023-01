Keine schiefen Blicke mehr: Ordnungsamt ab sofort gut erkennbar

Von: Florian Hesse

Das Ordnungsamt der Stadt Halver verfügt über ein eigenes Dienstfahrzeug. Im Bild von links: Dirk Langenscheid, Lutz Eicker, Michael Brosch und Thomas Gehring. © Florian Hesse

Dezent ist das neue Fahrzeug im städtischen Fuhrpark nicht.

Halver - Dezent soll es aber auch nicht sein. Seit Donnerstag verfügt das Ordnungsamt in Halver über ein Dienstfahrzeug. Was in anderen Städten selbstverständlich ist, ist für Halver eine Premiere.

Wofür man den Wagen braucht, weshalb es gerade dieser sein sollte, erläuterten bei der Übergabe Lutz Eicker vom Ordnungsamt, Thomas Gehring als zuständiger Fachbereichsleiter und Bürgermeister Michael Brosch.



Der wesentliche Grund für die Beschaffung war, dass die ordnungsbehördlichen Einsätze der Stadt in der Vergangenheit kaum kenntlich waren. Im Normalfall kamen die Mitarbeiter der Stadt, die in Rufbereitschaft an sieben Tagen der Woche und 24 Stunden am Tag einsatzfähig sein müssen, mit Privatwagen zum Einsatzort, wenn Feuerwehr oder Polizei Unterstützung anfordern mussten. Ein Klebestreifen oder eine Magnettafel reichen dann in der Praxis nicht aus. „Manchmal haben die Leute uns einen Vogel gezeigt, wenn wir an der Absperrung vorbeigefahren sind“, schildert Lutz Eicker. Jetzt ist der Auftritt bei Umzügen oder Absperrungen deutlich gewichtiger.



Ein Elektroauto schied im Auswahlverfahren aus. Mehrstündige Einsätze in der Kälte mit laufenden Technik hätten die Batterien überfordert, so die Einschätzung. Jetzt gibt es, geleast für die Dauer von drei Jahren, einen geländegängiges SUV, Typ Dacia Duster, mit Allradantrieb, kleinem Diesel und 115 PS, das den Mitarbeitern der Verwaltung zur Verfügung steht. Foliert hat es die Halveraner Firma Höngen. Und am Ende sieht der Dienst-Dacia auch klasse aus. „Den hätten wir schon fünf Mal verkaufen können“, sagt Dirk Langescheid, Chef des Autohauses.