Diebe schlachten roten Porsche in Halver aus

Halver - Als der Besitzer seinen roten Traum erblickte, traute er seinen Augen nicht. Ein Porsche wurde an der Bergstraße in Halver ausgeschlachtet.

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, wurde wurde im Tatzeitraum vom 2. bis zum 6. Oktober die Fensterscheibe eines an der Bergstraße abgestellten Porsche zerstört. Die Diebe bauten Sitze und Armaturenbrett aus. "Es entstand an dem roten Porsche erheblicher Sachschaden."

Sachdienliche Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Halver unter der Telefonnummer 02353/91990 entgegen.