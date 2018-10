Unbekannte klauen einen Tresor

Halver - Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen brachen Unbekannte in eine metallverarbeitende Firma an der Oststraße ein.

Die Einbrecher hebelten laut Polizei das Rolltor auf und gelangten so in die Firma. Dort lag genug Werkzeug, um sich den Weg in andere Räume zu bahnen. Die Einbrecher zerstörten ein Fenster und brachen eine Metalltür auf.

Mit einem Rollwagen transportierten sie einen Tresor ab. Außerdem ließen sie ein Handy mitgehen.

Die Polizei bittet um Hinweise an Tel. 0 23 53/9 19 90.