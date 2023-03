Die Twerk-Meisterin aus dem MK: Wenn der Po politisch wird

Von: Sarah Lorencic

Teilen

Hinterm Twerken steckt viel mehr als nur ein Tanz mit dem Fokus auf dem Po. © Privat

Mashka twerkt - so gut, dass sie bei den Europameisterschaften 2022 angetreten ist. Hinter dem Tanz steckt viel mehr als man denkt, wie uns die gebürtige Ukrainerin erzählt: Emanzipation, Selbstliebe und Freiheit.

Lüdenscheid/Halver – Es wirkt auf den ersten Blick pornografisch. Maria Sabatovska trägt eine Hotpants, die ihren Po nur wenig verdeckt. Dazu ein bauchfreies Top. Sie liegt auf dem Boden, wackelt mit ihrem Hinterteil zu Hip Hop Beats und streckt ihn provokativ in die Kamera. Die gebürtige Ukrainerin twerkt – und das so gut, dass sie für Deutschland bei den Europameisterschaften 2022 in Spanien angetreten ist. 2023 hat nicht sie sich qualifiziert, aber dafür ihr Schüler, der auch aus Lüdenscheid kommt – ja, auch Männer twerken.



Twerken kann man lernen, twerken ist mehr als mit dem Hintern wackeln und twerken, findet Mashka, wie sie lieber genannt werden möchte, sollte nicht sexualisiert werden. Ja, der Tanz ist kraftvoll, sexy. Und so sehr diese Beschreibung zutreffen mag, ist sie zugleich das große Missverständnis beim Twerken: Dass es bei diesem Tanz darum geht, wie er für andere aussieht. Eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Mit uns holt Mashka Sabatovska den Sport aus dem Tabu.



Tanzen und Leben in der Ukraine

Wenn man Mashka tanzen sieht, sieht man ihr Alterego, wie sie sagt. Sie vergisst alles, wenn sie tanzt, ist eine andere Person und ist voll im Moment. Tanzen ist ihr Leben, weshalb sie es auch täglich tut. Immer und überall. Zuhause, im Tanzstudio oder auf der Straße. Auf ihrem Instagram-Account kann man Videos von ihren Proben und Auftritten sehen. Man sieht dort eine selbstbewusste junge Frau, die mit ihrem Körper im Einklang ist und neben ausdrucksstarken Bewegungen auch viel Akrobatik in ihre Tänze integriert. Doch so selbstbewusst, wie sie aussieht, ist sie eigentlich nicht. Wie sie verrät, hat sie oft starke Zweifel – vor allem an ihrem Körper. Aber wenn sie tanzt, fühlt sie sich weiblich und schön. Und wird selbstbewusster mit jeder Bewegung.

Seit sechs Jahren lebt die Ukrainerin in Deutschland. Ihr Vater ist sehr früh verstorben und ihre Mutter zog sie lange Zeit alleine groß. Bis sie sich in einen Deutschen verliebte und auswanderte. Seitdem lebt Mashka hier, ging in Halver aufs Anne-Frank-Gymnasium, lebt heute in der Lüdenscheider Altstadt und arbeit beim Friseur Bubert.



Maria Sabatovska wird lieber Mashka genannt. Sie twerkt und holt den Tanz aus dem Tabu. © Privat

Schon in der Ukraine hat sie getanzt. Als Kind ging sie zum Ballett und wollte nachdem sie als Teenagerin den Tanzfilm „Honey“ gesehen hat, Hip Hop tanzen. Und das tat sie dann auch professionell. Sie nahm mit ihrer Tanzgruppe an Wettbewerben teil und gewann meistens alles. Mehrmals die Woche haben sie trainiert, die Tanzgruppe wurde zu einer kleinen Familie, die sie heute sehr vermisst. Am meisten von allen ihren Mann, der noch immer in der Ukraine ist.



Kurz vor Ausbruch des Krieges am 24. Februar 2022 war ihr Mann noch zu Besuch in Deutschland. Das frisch verheiratete Paar machte sämtliche Anträge fertig, damit sie zusammen in Deutschland leben können. Doch als ihr Mann wieder zurück in die Ukraine ging, brach der Krieg aus und er konnte nicht mehr zurück. Seitdem führen sie eine Ehe auf Distanz. „Als der Krieg anfing, musste ich tanzen und alle Emotionen rauslassen.“



Ehemann noch in der Ukraine



Ab und zu besucht Mashka Sabatovska ihren Mann. Das nächste Wiedersehen ist für April geplant, zuletzt war sie im Februar dort. Auch sie hörte Explosionen und konnte nicht glauben, dass es Bomben aus Russland sind, erzählt sie. Lebte sie noch in der Ukraine, würde sie kämpfen wollen. Für ihr Land, das ihr sehr wichtig ist.



Auch wenn Ukrainisch und Russisch unterschiedliche Sprachen sind, haben Osteuropäer, wenn sie Deutsch sprechen, einen Dialekt, der für Unwissende zunächst immer mit Russisch verbunden wird. Als die 22-Jährige nach Deutschland kam, sprach sie lange nur Englisch, damit niemand denkt, sie komme aus Russland. Damals schon wollte sie sich distanzieren und abgrenzen und in keinem Fall als Russin gesehen werden.



Überall tanzen: Maria Sabatovska tanzt immer und überall. Hier am Phoenixsee in Dortmund. © Privat

Ukrainer sprechen meist auch Russisch. Die Lüdenscheiderin tat es nie, selbst nicht als es auf der Schule cool war, russisch zu reden. Heute, wo der Krieg ausgebrochen ist, sprechen die Menschen in der Ukraine plötzlich kein Russisch mehr, erzählt sie. Auch ihre Großmutter, die Russin ist, spricht jetzt Ukrainisch. Wenn Mashka einst Kinder bekommen sollte, wird sie ihnen diese Sprache nicht beibringen. Aber das Tanzen.



Tanz aus Westafrika, der auch der Verhütung diente

Im Hip-Hop ist Twerking vor allem eine rhythmisch zuckende Provokation. Dabei stärkt der westafrikanische Tanzstil Fitness, Selbstwert und den positiven Umgang mit dem eigenen Körper. Und: „Er ist gut für die Gesundheit“, sagt die Tänzerin. Die Bewegungen helfen Frauen, wenn sie ihre Periode haben. Die Bewegungen können krampflösend wirken.



„Man muss die Geschichte von Tänzen kennen, wenn man sie tanzen will“, sagt die 22-Jährige. Ihren Schülerinnen und Schülern erklärt sie immer erst die Historie des Twerkens. Rein technisch setzt sich der Tanz zusammen aus den Begriffen twist und jerk, drehen und schütteln. Das Hauptziel ist, mit ruckartigen Hüftbewegungen den Po vor und zurück schnellen zu lassen. Um dabei den emanzipatorischen Charakter zu verstehen, muss man zu den Ursprüngen des Twerkens. Die liegen Jahrhunderte zurück, in sexuellen und rituellen Tänzen, bei denen es mutmaßlich nicht nur um Fruchtbarkeit, sondern auch um Verhütung ging. Durch die ruckartige Bewegung des Beckens soll sich das Ei gar nicht erst im Uterus einnisten können.



Das Leben als Frau feiern

„Die Frauen die in Afrika twerken, feiern ihr Leben als Frauen“, weiß Mashka. Und deshalb tanzt auch sie. Mit dem Hintern wackeln, kann jeder. Sie entwickelt immer Choreografien. „Das Problem sind die Frauen, die nur ihren Arsch in die Kamera halten“, sagt sie. Sie findet das traurig und weiß, dass sie der Grund sind, dass der Tanz so sexualisiert wird. Aber dennoch sagt sie: „Frauen können alles machen, was sie wollen.“



In Amerika ist Twerking schon länger Bestandteil vieler Choreografien. Durch internationale Stars wie Miley Cyrus und Nicki Minaj wurde die besondere Art des Popowackelns in Europa bekannt. Eigentlich aber ist Twerk eine Praktik der Diaspora, des Ausgegliedertseins, des Nichtdazugehörens. Twerking gilt als eine Bewegung des Empowerments.



Die Ukrainerin tanzt gegen Putin

Oft steht die Kritik der kulturellen Aneignung im Raum. Nein, Mashka eignet es sich nicht an, sie weiß, was sie tanzt und welche Bedeutung der Tanz hat. Und sie nutzte ihn, um auf die Situation inder Ukraine aufmerksam zu machen, als sie 2022 für Deutschland an den Europameisterschaften in Madrid teilnahm.



Sie suchte ein Lied aus, das so harte Beats hatte, dass sie sich anhörten wie Bomben, erzählt sie. Auf einer Liste standen die Zahlen der bisher getöteten Kinder in der Ukraine. Erst tanzte sie, dann folgte ihre Battle-Gegnerin aus Litauen, die nach Mashkas Tanz zu dem Lied „Don‘t say sorry“, von Madonne performte. Getanzt haben beide für die Tänzerin, die sich in der Ukraine qualifiziert hatte, aber wegen des Krieges nicht nach an der Europameisterschaft teilnehmen konnte. Tanzen ist Kunst, eine Form sich auszudrücken – twerken auch, sagt Mashka Sabatovska. Und: Tanzen ist auch Widerstand und der Schrei nach Freiheit.



Selbst Twerken lernen?

In Lüdenscheid unterrichtet Maria Sabatovska in ihrer Tanzschule Black Diamond Twerk im Feel Good immer sonntags um 14 Uhr. Eindrücke von „Mashka Sabatulka“ gibt es hier.