Ein neues Zuhause für den TuS Halver

Von: Florian Hesse

Von links: Quatrio-Geschäftsführer Kristian Hamm, Jürgen Scheffzik, TuS-Vorsitzender Georg Bischofs, Michael Jürgensmeyer, Markus Born, stellvertretender Geschäftsführer, Kassenchef Martin Steinbach und Geschäftsführer Marvin Schüle bei der Unterzeichnung des Nutzungsvertrags. © Hesse, Florian

Die Turnhalle der Ex-Schule Susannenhöhe wird neues Domizil des TuS Halver.

Halver – Der TuS Halver hat ein neues Zuhause. Am Dienstagabend trafen sich Vorstand und Geschäftsführer in der Turnhalle an der Susannenhöhe, um einen auf 20 Jahre angelegten Nutzungsvertrag zu unterzeichnen. Nach dem Verkauf der Jahnturnhalle an der Frankfurter Straße ist Halvers großer Sportverein nun nicht mehr heimatlos.



Auf 25 mal 12,5 Meter reiner Hallenfläche, ausgestattet mit vernünftigen sanitären Anlagen und anspruchsvoll ausgeleuchtet, kann der TuS künftig seine vielfältigen Sportangebote jeglicher Art und für jede Altersgruppe anbieten. Aber er will das nicht alleine tun. Auch für andere Halveraner Vereine, die Platz und Hallenzeiten brauchen, seien nach Absprache und Abstimmung gegen eine zu vereinbarende Beteiligung willkommen, hieß es gestern seitens der Verantwortlichen.



Die Halle der früheren Förderschule ist mit dem gesamten Gebäudekomplex bekanntlich ins Eigentum der Quatrio GmbH übergegangen, die dort gerade ein generationenübergreifendes Wohnprojekt in Angriff nimmt. Gesellschafter der Quatrio sind Kristian Hamm, Matthias Clever und Melanie Hedtfeld, die sich in ihrem Konzept beim Erwerb auf ein Mehrgenerationenprojekt festgelegt hatten.



Die anspruchsvolle Baumaßnahme läuft zurzeit. Die umfangreiche Renovierung der Halle soll bis zum August abgeschlossen sein. Für den TuS wäre das wichtig. Denn am 26. August will der Verein sein 175-jähriges Bestehen feiern, und zwar dort, wo jetzt noch Schutzplane auf dem schönen Holzparkett liegt.



Für den TuS, aber auch für den Vermieter und möglicherweise auch andere Vereine, könnte der Vertrag eine Win-win-Situation bedeuten, auch wenn Matthias Clever signalisiert, dass die GmbH mit der Halle kein Geld verdienen werde. Dafür sei der Renovierungsaufwand zu groß. Die Miete bewege sich in etwa in Höhe einer besseren Wohnungsmiete, werde aber die Investitionen nicht vollständig kompensieren.



Doch auf der anderen Seite passt die neue Heimat des Vereins auch in das „Quartier Susannenhöhe“, das sich die Quatrio vorgenommen hat. „Wir waren froh über die Anfrage des TuS Halver“, sagt Quatrio-Geschäftsführer Kristian Hamm. Tagsüber können die Bewohner des dann umgebauten Komplexes die Halle nutzen. Zu ihnen zählen auch Kinder, denn fest eingeplant ist im Vorhaben eine Großtagespflege, die an der Susannenhöhe Platz finden soll.



Welche der TuS-Angebote künftig an der Susannenhöhe stattfinden sollen, welche möglicherweise in anderen Sportstätten verbleiben sollten – das sind Fragen, die zurzeit noch nicht zu beantworten sind. Den Anfang soll jedenfalls die Tischtennis-Abteilung machen, die dann wettkampftaugliches Licht vorfinden wird.



Dass sich Wohnen und das Leben, das der Sportbetrieb an die Susannenhöhe bringen wird, vertragen, da sind sich Hamm und TuS Vorsitzender Georg Bischofs eigentlich sicher.