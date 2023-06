Eine Flut von Ideen fürs Wippermann-Areal

Von: Florian Hesse

Hotel und Wohnprojekte bei Malte Meil und Lukas Hahn. © Meil/Hahn

Die Teilnehmer des städtebaulichen Wettbewerbs stellen ihre Überlegungen vor.

Halver – Die Stadt Halver hat mit einem vergleichsweise geringen finanziellen Aufwand eine wahre Flut an Ideen erworben. Angehende Stadt- und Raumplaner und Architekten haben sich an einem Wettbewerb beteiligt, den die Stadt für eine mögliche Gestaltung des innerstädtischen Geländes zwischen Ponywiese und Kulturbahnhof ausgelobt hatte – also für den südlichen Teil des Wippermann-Quartiers. Welches der drei Teams gewonnen hat, bleibt noch geheim. Der Hauptausschuss entschied am Mittwoch nicht-öffentlich. Die Preisträger werden am Montag im Rat bekannt gegeben und ausgezeichnet.



Die Idee zum Wettbewerb geht zurück auf einen Vorschlag des Kämmerers Simon Thienel. 5500 Euro Preisgeld hat die Stadt dafür in die Hand genommen: 2000 Euro gibt es für den Sieger, 1500 Euro für den Zweit- und 1000 Euro für den Drittplatzierten. Hinzu kommt ein Ehrenpreis von 500 Euro.



Preiswürdig, das war allen Anwesenden nach der Vorstellung klar, waren alle drei Entwürfe. Sie werden für einen späteren möglichen Bauträger, aber auch für die Verwaltung im Rahmen ihrer Stadtplanung zuhauf Hinweise und Anregungen liefern. An vielen Stellen scharf bis ins Detail haben die Studentinnen und Studenten aus Unis in Münster, Ostwestfalen-Lippe und Dortmund gearbeitet. Die Raumplaner Malte Meil und Lukas Hahn hatten die Lage von Aufzügen von einer Tiefgarage ins Hotel bereits festgelegt. Und auch die Zahl der erforderlichen Stellplätze hatten sie anhand der städtischen Satzung berechnet.



Klar erkennbar bei allen Entwürfen war auch, dass junge Planer sehr viel bewusster mit ökologischen Kriterien umgehen als die Generationen zuvor. Eine Maximal-Nutzung der Fläche von mehr als 10 000 Quadratmetern unter rein wirtschaftlichen Kriterien tauchte in keinem der Entwürfe auf. Ziel des Wettbewerbs war es, in dem eher vernachlässigten Bereich zwischen Werkhof an der Frankfurter Straße und dem Kulturbahnhof eine attraktive städtebauliche Lösung zu schaffen.



Die Politiker im Hauptausschuss jedenfalls waren begeistert von den Ergebnissen, die man wohl kaum auf einem anderen Wege gefunden hätte. Was passieren könnte, kann angesichts des Umfangs hier nur in Stichpunkten angerissen werden:



Anna Meetz, im Team mit Kristian Schacher von der Uni Münster, präsentierten das „Green Village Wippermann“ hochgradig ökologisch nachhaltige Fläche. Urban Gardening auf frei zugänglichen Flächen könnte möglich sein. Autos würden komplett außen vor bleiben. Drei bis vier Tiny Häuser würden Platz finden und ein Hotel mit „Roof Top“. Das Abendessen und ein Getränk könnten so zwischen Baumwipfeln genossen werden. Erschlossen würde dies alles über Rad- und Gehwege mit einem kleinen Kreisverkehr, um viele Zugänge zu schaffen.



Malte Meil und Lukas Hahn schwebt ein Wippermann Village vor mit einer neuen Wegebeziehung hinter der Häuserzeile an der Bahnhofstraße in Richtung der Villa Wippermann. Das Team sieht Autos auf 67 Stellplätzen unter der Erde vor, darüber ein Hotel mit 22 Zimmern und Mini-Küchenzeilen für Geschäftsleute. Ein Quartiersmanagement – vielleicht mit einem Büro des DRK – findet in ihren Plänen Platz, darüber in einem insgesamt dreistöckigen Gebäude sechs barrierefrei zugängliche Wohneinheiten. Gemeinschaftliches Wohnen könnte darüber hinaus im Querriegel der jetzigen Halle unterhalb des Werkhofs stattfinden. Welche Professionalität in den Arbeiten steckt, wurde deutlich, als das Team eine Visualisierung in Bewegtbildern auf die Leinwand warf.



Die Halle bleibt beim Team Sebastian Bange und David Gerges. © Sebastian Bange und David Gerges.

Nach zwei sich stark unterscheidenden Ansätzen schloss sich folgerichtig auch ein dritter mit ganz eigenen Ansätzen an. Sebastian Bange und David Gerges von der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe würden auf starke Begrünung und Retentionsflächen setzen, um künftigen Starkregenereignissen auf natürlichem Weg zu begegnen. Apfelbäume, Esskastanienbäume und Haselnusssträucher könnten den vorhandenen Baumbestand ergänzen. In ihrer Planung findet auch eine eventuelle Revitalisierung der Bahnstrecke Berücksichtigung, ebenso die früher gern genutzte und jetzt gesperrte Wegebeziehung zwischen Kulturbahnhof und Polizei. Bei ihnen würde zudem die Halle unterhalb des Werkhofs nicht abgerissen, sondern neu zum Wohnen genutzt.