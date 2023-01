Nebenstelle fürs Rathaus: Stadt mietet Gebäude an

Von: Florian Hesse

Die Stadtverwaltung mietet sich ins benachbarte Gebäude Thomasstraße 19 ein. © Florian Hesse

Die Stadtverwaltung Halver wächst. Und sie braucht mehr Bürofläche.

Halver - Teile der Verwaltung werden künftig umziehen ins Gebäude Thomasstraße 19. Dort wird Platz, wenn der Märkische Kreis in dem Haus kurz vor der Einmündung der Thomas- auf die Frankfurter Straße seine Nebenstelle dort auflöst.

Erste Vorbereitungen sind bereits getroffen, bestätigt Bürgermeister Michael Brosch auf Anfrage des Allgemeinen Anzeigers. Eine schnelle Datenleitung, die die neuen Arbeitsplätze direkt mit der Verwaltung verbindet, ist bereits gelegt. Voraussichtlich Anfang 2024 könnten die neuen Räume in direkter Nähe zum Rathaus bezogen werden, so der derzeitige Plan. Im Vorfeld allerdings gebe es noch einiges zu tun an Umbauarbeiten. Auch von außen werde das Gebäude aufgewertet, das die Stadt zur Miete beziehen werde.



Nicht vorgesehen sei, dortbesucherintensive Teile der Verwaltung unterzubringen. Publikumsträchtige Bereiche der Verwaltung verblieben unverändert im Rathaus. Abteilungen mit internen und Querschnittsfunktionen hingegen könnten in Abstimmung mit dem Personalrat dort untergebracht werden. Es geht um rund 160 Quadratmeter Bürofläche, die zur Verfügung stünden – wenn eine entsprechende Renovierung erfolgt sei. „Was man beim Umzug nicht macht, packt man später nicht mehr an“, begründet Brosch die Vorlaufzeit von rund einem Jahr, die man noch benötige.



„Wir müssen räumlich nachbessern, die Flächen in der Nähe waren verfügbar.“ Das sei die Überlegung gewesen. Denn die Stadtverwaltung plant, auch von der Personalstärke her aufzustocken. Der Stellenplan für das Jahr 2023 ist zwar politisch noch nicht beschlossen, sieht aber fast zehn neue Planstellen vor, unter anderem im Bereich Wohngeld, aber auch in der Abteilung Finanzen. Außerdem: Kämmerer Simon Thienel plant, verstärkt auszubilden. Zwei Azubis tun zurzeit Dienst im Rathaus, fünf sollen es künftig werden.



Was die Stadt Halver an Bürofläche gewinnt, verliert der Märkische Kreis an anderer Stelle. Und das sogar sehr schnell: Die Räume der Nebenstelle würden im Januar aufgegeben. Ab 1. März befinde sich die Nebenstelle am Standort Helle 17, heißt es aus der Pressestelle der Kreisverwaltung. Das ist das Gebäude des früheren Brücken-Marktes, das derzeit aufwendig saniert wird und Platz bieten soll für Büros und Arztpraxen. Dort würden die Sozialen Dienste, der Kinder- und Jugendärztliche Dienst sowie der Sozialpsychiatrische Dienst Sprechstunden anbieten.



Auch für die Übergangszeit hat der Kreis bereits gesorgt. Im Februar weicht der Sozialpsychiatrische Dienst vorübergehend mit seinen Sprechstunden ins Bürgerzentrum an der Mühlenstraße aus.



Die Sozialen Dienste bieten flexible Lösungen an: Sie laden beispielsweise ins Lüdenscheider Kreishaus ein, besuchen Familien zuhause oder vereinbaren Termine an verschiedenen Örtlichkeiten in Halver. Der Kinder- und Jugendärztliche Dienst lädt zu seinen Untersuchungen im Februar ins Lüdenscheider Kreishaus ein.